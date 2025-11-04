ديلي ميل: قرار غريب من جوارديولا قبل 24 ساعة من مواجهة دورتموند

اتخذ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خطوة غير مسبوقة بمنح فريقه يوم راحة قبل 24 ساعة من مباراة في دوري أبطال أوروبا، وفقا لجريدة ديلي ميل.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على سيتي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن الفريق أجرى جلسة تعافي روتينية يوم الاثنين بعد فوزه على بورنموث بنتيجة 3-1 يوم الأحد، قبل أن يبلغهم جوارديولا بالقرار.

وأبلغ بيب لاعبيه بأنهم سيحصلون على راحة يوم الثلاثاء، قبل 24 ساعة من مباراتهم ضد الفريق الألماني.

ويبدو أن المدرب الإسباني اتخذ هذا القرار للحفاظ على لياقتهم البدنية قبل مباراتهم الرابعة في البطولة.

ولم يسبق لجوارديولا أن ألغى جلسة تدريبية عشية مباراة أوروبية من قبل. وقد يُجري المدرب البالغ من العمر 54 عامًا جلسة خفيفة، تُركز على العمل التكتيكي الخاص بالمباراة، صباح الأربعاء.

وفاز مانشستر سيتي بمباراتين من أصل ثلاث خاضها في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم، ليحتل المركز السابع بـ7 نقاط.

فيما يحتل دورتموند المركز السادس بفارق الأهداف عن سيتي.

