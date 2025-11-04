الأهلي يعتمد ميزانيته ويرسلها إلى الجهة الإدارية

أعلن النادي الأهلي اعتماده لميزانيته والحساب الختامي وإرسالها إلى الجهة الإدارية.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول بعد اعتماد نتيجة الانتخابات.

واعتمد الأهلي في جلسته التي عقدت مفوضا في سلطات الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي حتى 30-6-2025 والمشروع المقترح للعام المالي الجديد 2025-2026.

وتتولى الجهة الإدارية إرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وكان النادي الأهلي قد انتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محمود الخطيب.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في نصف نهائي السوبر.