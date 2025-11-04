الأهلي يعتمد ميزانيته ويرسلها إلى الجهة الإدارية
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 10:57
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي اعتماده لميزانيته والحساب الختامي وإرسالها إلى الجهة الإدارية.
وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول بعد اعتماد نتيجة الانتخابات.
واعتمد الأهلي في جلسته التي عقدت مفوضا في سلطات الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي حتى 30-6-2025 والمشروع المقترح للعام المالي الجديد 2025-2026.
وتتولى الجهة الإدارية إرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.
وكان النادي الأهلي قد انتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محمود الخطيب.
ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في نصف نهائي السوبر.
نرشح لكم
بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك من جديد مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني بعد أزمة رواتبهم.. الأهلي يتحمل التأمينات الاجتماعية للعاملين الأهلي يعلن تشكيل المكتب التنفيذي الأهلي يفوض الخطيب للإشراف على كرة القدم وعبد الحفيظ قائما بالأعمال فرج عامر لـ في الجول: ابتعدت عن سموحة بسبب الإدارة.. وتدخلت من أجل الفريق هذا الموسم وليد صلاح الدين لـ في الجول: لم تحدث بيني وبين الشناوي مشادة ياسر إبراهيم: نعقد محاضرات كثيرة لاستيعاب الأفكار الفنية لـ توروب