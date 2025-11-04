إنزاجي: نونيز ومالكوم وسافيتش يقتربون من العودة.. وحققنا الأهم بالفوز على الغرافة

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد السد القطري

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي قرب عودة البرازيلي مالكوم فيليبي والأوروجوياني داروين نونيز والصربي سيرجي سافيتش إلى المباريات.

وقال إنزاجي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "نمتلك جهازًا طبيًا متميزًا للغاية، كلنا نعمل من أجل الفريق، وضغط المباريات يتسبب في بعض الإصابات.

وأضاف "سافيتش ونونيز ومالكوم في مراحلهم الأخيرة، وإصابة مالكوم تعود إلى مباراة أهلي جدة ولا يزال لديه أعراض بسيطة".

أخبار متعلقة:
الرياضية: جيسوس ينوي اللعب ببدلاء النصر أمام جوا الهندي الأهلي يعلن تشكيل المكتب التنفيذي الأهلي يفوض الخطيب للإشراف على كرة القدم وعبد الحفيظ قائما بالأعمال مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد

وغاب الثلاثي عن الفوز 2ـ1 على الغرافة القطري مساء الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأبدى إنزاجي رضاه عن أداء اللاعبين أمام الغرافة قائلا "حققنا الأهم وهو الفوز مع إراحة الكثير من الأسماء من خلال التدوير".

وافتتح سالم الدوسري سِجلَّ الأهداف في الدقيقة 9. وأحرز سيزار كايو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

فيما أحرز المدافع القطري أيوب علوي هدفًا في الدقيقة 90+8، لم يكن كافيًا لمنع الضيوف من نيل النقاط الثلاث.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب مجموعة الغرب، برصيد 12 نقطة.

الهلال سيموني إنزاجي
نرشح لكم
مدرب أهلي جدة: مباراة السد القطري جاءت كما توقعتها.. وحققنا الأهم رونالدو: التتويج بكأس العالم ليس حلما لي.. ليس عادلا أن تكون الأفضل بسبب 7 مباريات رونالدو: سأعتزل قريبا.. مانشستر يونايتد يمكنه العودة ولكن الرياضية: نيوم يمنح جماهير النصر مقاعد إضافية في لقاء الفريقين الرياضية: جيسوس ينوي اللعب ببدلاء النصر أمام جوا الهندي الشرق الأوسط: نيوم لم يطلب حكاما أجانب لمواجهة النصر ثنائي اتحاد جدة يعود قبل مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا الرياضية: اختبار لحسم موقف حمد الله قبل مواجهة الريان
أخر الأخبار
يوم التعادلات في الدوري المصري.. مباراة جديدة دون فوز بين زد والبنك الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أهلي جدة: مباراة السد القطري جاءت كما توقعتها.. وحققنا الأهم 40 دقيقة | آسيا
السابع لكل منهما.. التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة 40 دقيقة | الدوري المصري
بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم 50 دقيقة | الكرة المصرية
بالعلامة الكاملة.. أرسنال يواصل انتصاراته ويهزم سلافيا براج بثلاثية في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: لا أحب جدول المباريات.. وعلينا التعامل مع ضغط الموسم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ليفربول (0)-(0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (0)-(2) بايرن ميونيخ.. بطاقة حمراء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516531/إنزاجي-نونيز-ومالكوم-وسافيتش-يقتربون-من-العودة-وحققنا-الأهم-بالفوز-على-الغرافة