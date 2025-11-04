إنزاجي: نونيز ومالكوم وسافيتش يقتربون من العودة.. وحققنا الأهم بالفوز على الغرافة

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي قرب عودة البرازيلي مالكوم فيليبي والأوروجوياني داروين نونيز والصربي سيرجي سافيتش إلى المباريات.

وقال إنزاجي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "نمتلك جهازًا طبيًا متميزًا للغاية، كلنا نعمل من أجل الفريق، وضغط المباريات يتسبب في بعض الإصابات.

وأضاف "سافيتش ونونيز ومالكوم في مراحلهم الأخيرة، وإصابة مالكوم تعود إلى مباراة أهلي جدة ولا يزال لديه أعراض بسيطة".

وغاب الثلاثي عن الفوز 2ـ1 على الغرافة القطري مساء الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأبدى إنزاجي رضاه عن أداء اللاعبين أمام الغرافة قائلا "حققنا الأهم وهو الفوز مع إراحة الكثير من الأسماء من خلال التدوير".

وافتتح سالم الدوسري سِجلَّ الأهداف في الدقيقة 9. وأحرز سيزار كايو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

فيما أحرز المدافع القطري أيوب علوي هدفًا في الدقيقة 90+8، لم يكن كافيًا لمنع الضيوف من نيل النقاط الثلاث.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب مجموعة الغرب، برصيد 12 نقطة.