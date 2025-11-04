الرياضية: جيسوس ينوي اللعب ببدلاء النصر أمام جوا الهندي

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر ينوي إعفاء اللاعبين الأساسيين من خوض مباراة جوا الهندي في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويحل الفريق الهندي ضيفا على النصر الأربعاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من رابع مجموعات دوري أبطال آسيا 2.

وذكر التقرير أن التدريب الجماعي للفريق الاثنين خلا من العناصر الأساسية، التي اكتفت بارتياد النادي الصحي، وأداء تمارينَ بدنية خفيفةٍ.

من جهته، دخل الجناح أيمن يحيى الملعب للمرة الأولى منذ إصابته أمام اتحاد جدة، 28 أكتوبر الماضي، في ثمن نهائي كأس الملك، وأدى تدريبًا بدنيا ضِمن خطوات تأهيله للعودة.

وأشار التقرير إلى تحسُّن حالة المدافع الفرنسي محمد سيماكان، الذي أصيب في المباراة ذاتها، لافتةً إلى احتمالية لحاقه بلقاء الفريق مع نيوم، السبت المقبل، لحساب ثامن جولات الدوري السعودي.

ويحتل النصر صدارة مجموعته في البطولة القارية بعدما فاز بجميع مبارياته الثلاث الأولى محققًا العلامة الكاملة.