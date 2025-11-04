الأهلي يعلن تشكيل المكتب التنفيذي
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 10:49
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي تشكيل المكتب التنفيذي خلال جلسته الأولى التي عقدت مساء الاثنين.
وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول بعد اعتماد نتيجة الانتخابات.
تشكيل المكتب التنفيذي للنادي وفقا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.
وجاء تشكيل المكتب التنفيذي على النحو التالي:
ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيسا للمكتب.
عضوية كل من خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس الإدارة.
وكان النادي الأهلي قد انتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محمود الخطيب.
ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في نصف نهائي السوبر.
