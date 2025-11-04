الأهلي يفوض الخطيب للإشراف على كرة القدم وعبد الحفيظ قائما بالأعمال

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 10:42

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي تفويض محمود الخطيب رئيس النادي للإشراف على فريق كرة القدم.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول بعد اعتماد نتيجة الانتخابات.

وخلال الاجتماع قرر المجلس تفويض الخطيب للإِشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي لحين العرض على مجلس الإدارة.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة قائما بأعمال المشرف على كرة القدم والتي تشمل الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية ونادي دلفي.

ويشمل التكليف وضع عبد الحفيظ لرؤية شاملة لتنمية العائد الاستثماري لقطاع كرة القدم بالتنسيق مع شركة الأهلي للكرة على أن تكون هناك ميزانية محددة لكل مكون من مكونات القطاع.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في نصف نهائي السوبر.

وكان النادي الأهلي قد انتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محمود الخطيب.

وأعلنت الجهة الإدارية اعتماد نتيجة انتخابات النادي الأهلي.

