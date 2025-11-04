مواعيد مباريات الثلاثاء 4 نوفمبر - مصر في كأس العالم للناشئين.. ومواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 10:31
كتب : FilGoal
يبدأ منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين اليوم بمواجهة تاهيتي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 225 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
وادي دجلة × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
زد × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - اون سبورت 1.
المقاولون العرب × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
دوري أبطال أوروبا
نابولي × آينتراخت فرانكفورت.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 5.
سلافيا براج × أرسنال.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
توتنام × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
أولمبياكوس × بي إس في أيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
ليفربول × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
يوفنتوس × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
بودو جليمت × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
أتلتيكو مدريد × يونيون سان جيلوا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
دوري أبطال آسيا للنخبة
السد × أهلي جدة.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
اتحاد جدة × الشارقة.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس العالم للناشئين
هايتي × مصر.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا