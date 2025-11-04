مواعيد مباريات الثلاثاء 4 نوفمبر - مصر في كأس العالم للناشئين.. ومواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

يبدأ منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين اليوم بمواجهة تاهيتي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 225 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

وادي دجلة × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

زد × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - اون سبورت 1.

المقاولون العرب × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

دوري أبطال أوروبا

نابولي × آينتراخت فرانكفورت.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

سلافيا براج × أرسنال.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

توتنام × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أولمبياكوس × بي إس في أيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

ليفربول × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

يوفنتوس × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بودو جليمت × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

أتلتيكو مدريد × يونيون سان جيلوا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد × أهلي جدة.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

اتحاد جدة × الشارقة.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس العالم للناشئين

هايتي × مصر.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس.

