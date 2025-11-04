مواعيد مباريات الثلاثاء 4 نوفمبر - مصر في كأس العالم للناشئين.. ومواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 10:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ريال مدريد

يبدأ منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين اليوم بمواجهة تاهيتي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 225 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني

وادي دجلة × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

زد × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - اون سبورت 1.

المقاولون العرب × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

دوري أبطال أوروبا

نابولي × آينتراخت فرانكفورت.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

سلافيا براج × أرسنال.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

توتنام × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أولمبياكوس × بي إس في أيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

ليفربول × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

يوفنتوس × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بودو جليمت × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

أتلتيكو مدريد × يونيون سان جيلوا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد × أهلي جدة.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

اتحاد جدة × الشارقة.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس العالم للناشئين

هايتي × مصر.. 3:30 مساء - بي إن سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الثلاثاء ريال مدريد ليفربول مصر
نرشح لكم
بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم مجموعة مصر - فنزويلا تهزم إنجلترا بثلاثية قبل مواجهة الفراعنة في كأس العالم للناشئين كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر أمام فنزويلا.. والقناة المفتوحة الناقلة كأس العالم للناشئين – مصر تفوز لأول مرة في البطولة منذ 28 عاما على هايتي انتهت كأس العالم للناشئين - هايتي (1)-(4) مصر.. الفوز الأول من 28 عاما تشكيل مصر للناشئين: بلال عطية وحمزة عبد الكريم يقودان الهجوم ضد هايتي مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين.. والقناة الناقلة المفتوحة
أخر الأخبار
أحمد دياب: زيادة الجائزة المالية لبطل الدوري خلال أسابيع.. وتنسيق مرتقب بين المنتخب وبيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب نيجيريا: المغرب المرشح الأبرز للفوز بكأس إفريقيا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال 4 ساعة | فيديو في الجول
دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ظهور صلاح الـ200 على أنفيلد.. ليفربول يكلف ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري الأبطال 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516527/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-4-نوفمبر-مصر-في-كأس-العالم-للناشئين-ومواجهات-نارية-بدوري-أبطال-أوروبا