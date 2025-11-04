على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا

نظم ريال مدريد زيارة للنصب التذكاري لديوجو جوتا لاعب ليفربول السابق.

وتوفي جوتا وشقيقه أندري سيلفا في حادث أليم قبل أيام من بداية فترة الإعداد للموسم الحالي.

وأقام ليفربول نصبا تذكاريا للاعب خارج ملعب أنفيلد.

ونظم ريال مدريد زيارة رسمية للنصب التذكاري على هامش مباراة الفريقين.

وضم وفد ريال مدريد كل من إيميليو بوتراجينيو عضو مجلس إدارة النادي وتشابي ألونسو مدرب الفريق والثنائي ترينت ألكسندر أرنولد ودين هاوسن.

وكان أرنولد قد تزالم مع جوتا لسنوات ضمن صفوف ليفربول.

وترك أرنولد دراع تحكم للذكرى مع رسالة لصديقه الراحل جوتا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز في أول 3 مباريات في البطولة خلال الموسم الحالي محققا العلامة الكاملة، بينما حصل ليفربول على 6 نقاط بفوزين وهزيمة.