السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

الزمالك

وصلت بعثة الزمالك إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما في نصف نائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات.

وكان في استقبال البعثة وفد من القنصلية المصرية العامة في دبي يضم، أسامة أمين، وأحمد أبو عزيزة، ومصطفى أنور.

ويترأس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بعثة الفريق في الإمارات.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت، قائمة الفريق لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

قائمة الزمالك شهدت تواجد خوان بيزيرا الجناح البرازيلي رغم الإصابة وصعوبة لحاقه بالبطولة، كما تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح رغم خروجهما من لقاء طلائع الجيش مصابين.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان.

الدفاع: عمر جابر – بارون أوتشينج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – صلاح الدين مصدق – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك – أحمد فتوح.

الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة:

تقام المباراة يوم الخميس 6 نوفمبر.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء.

ويستضيف استاد آل نهيان المباراة.

الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري
