المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك - المصري

عبر الحسيني أبو قمر نائب رئيس نادي المصري عن عدم رضاه بالتواجد رفقة الزمالك في مجموعة واحدة في بطولة الكونفدرالية.

وقال أبو قمر عبر إم بي سي مصر 2: "وضعنا في مجموعة واحدة في الكونفدرالية مع الزمالك "قرعة رخمة" لأننا كنا نتمنى التواجد في مجموعة أخرى وملاقاة الزمالك في النهائي".

وأضاف "المصري يقدم مباريات كبيرة، كنادي جماهيري يتواجد ضمن الـ 4 الكبار في الدوري لأكثر من موسم غير الزمالك والأهلي فهذا إنجاز كبير للغاية في ظل ارتفاع أسعار سوق الانتقالات خاصة في وجود بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وتابع "المصري يصرف الكثير في سوق انتقالات اللاعبين؟ وجود شخص مثل كامل أبو علي يساهم كثيرا بجانب جزء من المحافظة، لكن الأمور صعبة".

وواصل "الأندية الجماهيرية إلى أين؟ لا بد من عمل شيء لأجل هذه الأندية، حتى القانون لم يلب طموحات الأندية الجماهيرية التي تنقرض، انظر إلى الإسماعيلي على سبيل المثال".

وأكمل "المصري لا يلعب على ملعبه ونأجر في الخارج، ننافس بقوة ولا نلعب على ملعبنا".

وأنهى حديثه قائلا: "سنلعب على ملعب السويس بدلا من برج العرب غير المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي، سنكمل البطولة على ملعب السويس ونحن لعبنا بالفعل في الكونفدرالية ضد الاتحاد الليبي".

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات المصري كالتالي:

1-المصري يبدأ مشواره بمواجهة كايزر تشيفز في السويس - الأحد 23 نوفمبر 2025

2-يخرج المصري لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3-يلتقي المصري مع الزمالك على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4-يلتقي المصري مع الزمالك على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5-يخرج المصري لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - 8 فبراير 2026

6-يلتقي المصري مع زيسكو يونايتد في السويس - 15 فبراير 2026

