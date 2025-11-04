أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل عن عدم وجود تواصل بينه وبين نيمار.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة تونس والسنغال وديا خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وغاب نيمار عن القائمة التي ستخوض المباراتين.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم أتحدث مع نيمار مجددا، سنرى حينما يتعافى ويمكنه اللعب مجددا".

وواصل "قد أستعدي لاعب يفتقد للكثافة في أول مباراة أو مباراتين بكأس العالم ولكن لن أستعدي لاعب يفتقدها في كأس العالم بالكامل، نريد لاعبين جاهزين وفي أعلى مستوى".

وتابع "لدي علاقة جيدة جدا مع فينيسيوس جونيور، وحينما يحدث أي شيء نستشير بعضنا من أجل النصيحة، لقد تحدثت معه عقب الكلاسيكو وأعتقد أنه ارتكب خطأ ويبدو أنه اعتذر عنه وأعتقد أن المشكلة قد انتهت".

وأضاف "فينيسيوس لاعب مهم لنا ويمكنه مساعدتنا كثيرا ولدينا تأثير كبير عليه، وأعتقد أنه لا يعاني من أي مشكلة هنا أو في النادي، أنا لست والده أو شقيقه، أريد فقط أن أكون مدربه وحياته الشخصية أمر يخصه".

وأتم "أعتقد أنه كلما قضيت وقتا أكثر مع اللاعبين تكون القائمة النهائية لكأس العالم أقرب،يتبقى تقريبا 6 أشهر ولدينا فترة توقف مهمة في مارس، والقائمة ستعتمد أيضا على الإصابات والتي يمكنها أن تحدث لسوء الحظ خلال تلك الفترة".

وضمن منتخب البرازيل تأهله لكأس العالم 2026 والذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

