بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 23:37

كتب : ذكاء اصطناعي

جاري أونيل - مدرب ولفرهامبتون

رفض جاري أونيل عرضا من ولفرهامبتون لتدريب الفريق خلفا لفيتور بيريرا الذي تمت إقالته.

وتمت إقالة بيريرا بعد الخسارة أمام فولهام بثلاثية دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وأشار بي بي سي سبورت إلى أن أونيل كان قريبا من العودة بعد 11 شهرا فقط من إقالته من تدريب الفريق، إذ تم الاتفاق على جزء كبير من تفاصيل التعاقد قبل أن يقرر الانسحاب بشكل مفاجئ.

ووفقا للمصدر ذاته، لا يزال أونيل يتقاضى راتبه من النادي بموجب اتفاق التسوية الذي حصل عليه بعد رحيله في ديسمبر الماضي.

في المقابل، دخل اسم إيريك تين هاج، المدير الفني السابق لفريق باير ليفركوزن ومانشستر يونايتد، ضمن قائمة الأسماء التي يدرسها وولفرهامبتون لتولي القيادة الفنية، إلى جانب عدد من المرشحين الآخرين.

ويعاني وولفرهامبتون من بداية كارثية هذا الموسم، إذ جمع الفريق نقطتين فقط من 10 مباريات في الدوري، ليقبع في المركز الأخير على بعد ثماني نقاط من منطقة الأمان، وهو أسوأ سجل في تاريخ الفريق منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي إيريك تين هاج جاري أونيل
