إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا

أعلنت قناة إم بي سي أكشن نقل مباريات كأس ملك إسبانيا بشكل حصري.

وحصلت القناة على حقوق بث البطولة فضائيا في الوطن العربي.

كما ستبث البطولة رقميا عبر تطبيق شاهد.

وكان كأس ملك إسبانيا قد تم بثه بشكل حصري خلال السنوات الماضية عبر قناة SSC السعودية.

وأقيمت الأدوار التمهيدية الأولى لبطولة كأس ملك إسبانيا خلال المرحلة الماضية، بينما ستنقل إم بي سي أكشن البطولة بداية من دور الـ 32.

وكان برشلونة قد توج بكأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي تاريخيا بأكبر عدد من البطولات في كأس ملك إسبانيا برصيد 32 لقبا.

وانضم كأس ملك إسبانيا إلى الدوري الألماني الذي تنقله أيضا قناة إم بي سي أكشن.