إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

أعلنت قناة إم بي سي أكشن نقل مباريات كأس ملك إسبانيا بشكل حصري.

وحصلت القناة على حقوق بث البطولة فضائيا في الوطن العربي.

كما ستبث البطولة رقميا عبر تطبيق شاهد.

أخبار متعلقة:
يجنب الكبار الصدام المبكر.. تعديل في نظام كأس ملك إسبانيا قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وميندي لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا تحديد ملعب وموعد كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا - موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. القناة الناقلة والملعب

وكان كأس ملك إسبانيا قد تم بثه بشكل حصري خلال السنوات الماضية عبر قناة SSC السعودية.

وأقيمت الأدوار التمهيدية الأولى لبطولة كأس ملك إسبانيا خلال المرحلة الماضية، بينما ستنقل إم بي سي أكشن البطولة بداية من دور الـ 32.

وكان برشلونة قد توج بكأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي تاريخيا بأكبر عدد من البطولات في كأس ملك إسبانيا برصيد 32 لقبا.

وانضم كأس ملك إسبانيا إلى الدوري الألماني الذي تنقله أيضا قناة إم بي سي أكشن.

كأس ملك إسبانيا إم بي سي أكشن
نرشح لكم
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 6 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516519/إم-بي-سي-أكشن-تحصل-على-حقوق-بث-كأس-ملك-إسبانيا