Gaming - بعد التأهل لـ FC Pro Open أنس بدر لـ في الجول: أتمنى تحقيق إنجاز كبير

تأهل المصري أنس بدر المحترف بلعبة FC 26 إلى بطولة FC Pro Open.

وفاز أنس بدر على منافسه الإنجليزي كامرون الممثل لنادي أستون فيلا بنتيجة 5-4.

وقال أنس بدر لـ FilGoal.com: "الصعود للبطولة جاء بعد الفوز في العديد من المباريات، لكن التأهل أتى بعد الانتصار على كامرون".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد دعوات جميع العرب لأنني الممثل العربي الوحيد في البطولة، وإن شاء الله نستطيع تحقيق إنجاز كبير".

ويتواجد 24 لاعبا في البطولة مقسمين على 4 مجموعات وتضم كل مجموعة 6 لاعبين، متصدر كل مجموعة يتخطى مباشرة المرحلة التالية ويتأهل الثاني والثالث.

بينما يخرج أصحاب المركز الرابع، لكن يتأهلون بشكل مباشر للبطولة ذاتها في الموسم الجديد أي FC 27.

وتضم مجموعة أنس بدر كل من الأرجنتيني نيكولاس والإيطالي داني بيتبول والفرنسي برايس والبريطاني ستينجراي والبلغاري أليهان.