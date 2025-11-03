فرج عامر لـ في الجول: ابتعدت عن سموحة بسبب الإدارة.. وتدخلت من أجل الفريق هذا الموسم

كشف فرج عامر المرشح لمنصب رئيس نادي سموحة عن عدم اختيار قائمة كاملة حتى الآن في الانتخابات.

وتقام انتخابات نادي سموحة يوم 28 نوفمبر المقبل.

وقال عامر لـ FilGoal.com: "ابتعدت عن اتخاذ القرارات في سموحة خلال الفترة الماضية لأن مجلس الإدارة فوض نائب الرئيس لإدارة النادي وكنت أمثل الأقلية ولكن كنت أوقع فقط على قرارات مجلس الإدارة".

وتابع "قائمتي في انتخابات سموحة تضم حتى الآن أحمد عبده على منصب نائب الرئيس وطارق الوكيل على منصب أمين الصندوق وأسير خطوة بخطوة وقد أحدد قائمة كاملة قبل الانتخابات".

وأضاف "هذا الموسم تدخلت في فريق كرة القدم عكس الموسم الماضي وقمنا بعمل جيد بتكلفة قليلة وجلبنا مدير فني جيد وصغير في السن".

وإليكم قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة

أولاً: منصب رئيس مجلس الإدارة

محمد فرج إبراهيم محمد عامر وليد عمر عرفات محمد عبد الحميد بلال عماد شاهين أحمد شاهين

ثانياً: منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد محمد علي عبده محمد محمود عبد المنعم عمر الغنيمي عماد حمدي عبد الحسين مصطفى كامل محمود

ثالثاً: منصب أمين الصندوق

طارق عبد الوكيل أحمد عبد الوهاب رامي فتح الله إيمان صلاح الدين غريب جمال عبد الرازق عبد الصادق

رابعاً: منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن

رانيا لؤي عباس أبو العطا أحمد مأمون إسماعيل نهى سمير توفيق الحداد أميرة أحمد محمد أبو جمال أسماء أحمد مصطفى محمد راشد مروة محمد الهادي السيد عطية عماد الدين حسن محمد عبد العاطي ماهينور سامح السيد إبراهيم السيد شحاتة سالم أسماء محمد أحمد الخولي منة محمد أمين سلامة داليا محمد علي ميدان إيمان خيرت عبد الجواد محمد حسين عبد الغني محمد علي سعد سودان أحمد محمد الغمري وائل عبد الغفار السيد سامح سعيد حافظ أحمد سعيد مصطفى أحمد عبد الحميد عجلان محمود محمد عوض مروة رزق ثابت محمد سعيد هاشم السيد محمد محمد محمد نمر أسامة لطفي نجيب شوكت محمد شريف فوزي ممدوح سالم سليم هيثم درويش أشرف مختار محمد غانم مؤمن محمد أشرف محمد أحمد حسن علي معالي محيي الدين مصطفى أسامة محمد رفعت نعمان محمد فتحي محمد الجندي خالد خلف بدوي ساهر عبد العزيز إبراهيم هشام مصطفى حسين محمد علي عبد الصمد إسلام هاني أحمد سعيد محمد رشاد هيثم محمد السيد محمد هانئ محمد إيهاب حميدو علي

خامساً: منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن