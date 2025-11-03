رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر

بعد 4 سنوات من رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، لا يزال النادي حاضرا وبقوة في حياته الشخصية.

هذا ما نشرته زوجته أنتونيلا روكوزو، خلال احتفال ابنهما الأكبر تياجو بعيد ميلاده الـ 13.

الصور التي نشرتها أنتونيلا عبر إنستجرام، كشفت أن الحفل كان مستوحى بالكامل من ألوان النادي الأزرق والأحمر.

في الخلفية، ظهرت زينة تحمل شعار النادي وشعار "Més que un club" (أكثر من مجرد نادٍ) الذي اشتهر به النادي الكتالوني.

بينما تصدر المشهد مجسم ضخم لشعار برشلونة، يشير إلى ارتباط العائلة العميق بالنادي الذي صنع تاريخ ميسي.

تياجو نفسه ارتدى القميص الثالث لبرشلونة في موسم 2024/25، وعليه اسمه ورقم 13، في حين جاء كعك عيد الميلاد على شكل ملعب كامب نو المصغر.

ليونيل ميسي -38 عاما- قضى أغلب مسيرته الكروية في برشلونة، منذ تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004 وحتى رحيله في 2021.

ميسي الذي حقق الكرة الذهبية 8 مرات في مسيرته، حصل على 6 منها أثناء تواجده في برشلونة، والسابعة بعد رحيله مباشرة إلى باريس سان جيرمان في 2021.

كما فاز ليو بالعديد من البطولات مع النادي الكتالوني، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 10 مرات.