رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

بعد 4 سنوات من رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، لا يزال النادي حاضرا وبقوة في حياته الشخصية.

هذا ما نشرته زوجته أنتونيلا روكوزو، خلال احتفال ابنهما الأكبر تياجو بعيد ميلاده الـ 13.

الصور التي نشرتها أنتونيلا عبر إنستجرام، كشفت أن الحفل كان مستوحى بالكامل من ألوان النادي الأزرق والأحمر.

أخبار متعلقة:
رونالدو: ميسي ليس أفضل مني.. ولست متواضعا جوارديولا: هالاند مثل ميسي ورونالدو.. ومحظوظون بعودة مرموش ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام ناشفيل واللجوء لمباراة فاصلة بالدوري الأمريكي ميسي: سأقيم نفسي قبل اتخاذ قرار المشاركة في كأس العالم

في الخلفية، ظهرت زينة تحمل شعار النادي وشعار "Més que un club" (أكثر من مجرد نادٍ) الذي اشتهر به النادي الكتالوني.

بينما تصدر المشهد مجسم ضخم لشعار برشلونة، يشير إلى ارتباط العائلة العميق بالنادي الذي صنع تاريخ ميسي.

تياجو نفسه ارتدى القميص الثالث لبرشلونة في موسم 2024/25، وعليه اسمه ورقم 13، في حين جاء كعك عيد الميلاد على شكل ملعب كامب نو المصغر.

ليونيل ميسي -38 عاما- قضى أغلب مسيرته الكروية في برشلونة، منذ تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004 وحتى رحيله في 2021.

ميسي الذي حقق الكرة الذهبية 8 مرات في مسيرته، حصل على 6 منها أثناء تواجده في برشلونة، والسابعة بعد رحيله مباشرة إلى باريس سان جيرمان في 2021.

كما فاز ليو بالعديد من البطولات مع النادي الكتالوني، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 10 مرات.

برشلونة ليونيل ميسي تياجو ميسي
نرشح لكم
عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج تقرير: فليك يقرر الإبقاء على لاعب برشلونة الشاب قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة موندو ديبورتيفو: إلتشي لم يتمكن من العودة للمدينة لمرض قائد طائرته تقرير: برشلونة ينظم دقائق لعب لامين يامال خوفا من تجدد إصابته لامين يامال يهدد رقم مبابي تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي مدرب إسبانيا: لا توجد مشاكل بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في المنتخب
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 6 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 6 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 7 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 7 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 7 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516516/رحل-ميسي-ولكن-برشلونة-حاضر-في-عيد-ميلاد-ابنه-الأكبر