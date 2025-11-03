حسين السيد: التواجد في السوبر بشكل مستمر يدل على نظام سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

حسين السيد - سيراميكا كليوباترا

أشاد حسين السيد لاعب سيراميكا كليوباترا بنظام ناديه الذي أدى لتواجده في بطولة السوبر المصري للمرة الثالثة تواليا.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

وقال السيد عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "ننتظر هذه البطولة كل عام لأن يتم مشاهدتها كثيرا في الإمارات وكالعادة الاستقبال رائع وأتمنى تقديم بطولة جيدة مثل كل عام".

وأضاف "نتشرف بالتواجد في البطولة وسط بيراميدز والأهلي والزمالك".

وتابع "شيء جيد أن نتواجد في البطولة للعام الثالث تواليا وسط الكبار ويدل على أن سيراميكا كليوباترا يعمل وفقا لنظام ناجح وأتمنى تقديم أداء يليق بالنادي".

وأنهى حديثه قائلا: "مواجهة الأهلي صعبة، إن شاء الله نقدم مستوى يليق بالفرقتين".

