وليد صلاح الدين لـ في الجول: لم تحدث بيني وبين الشناوي مشادة

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي حدوث أي مشادة بينه وبين محمد الشناوي قائد الفريق عقب مباراة المصري.

وقال وليد صلاح الدين لـFilGoal.com: "لم يحدث مشادة بيني وبين الشناوي عقب مباراة المصري وكل ما يقال عن ذلك كذب".

وأضاف "جماهيرنا هي الدعم والسند والقادم أفضل".

ووصل الأهلي إلى أبو ظبي لخوض بطولة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي يوم الخميس المقبل ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الزمالك وبيراميدز.

وتعادل الأهلي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، وذلك أمام المصري سلبيا في الجولة 13 من المسابقة.

ولم يفز الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بعدما تعادل أمام بتروجت في الجولة الماضية.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

بينما وصل المصري إلى النقطة 20 في المركز الخامس بالتساوي مع بيراميدز الذي لا يزال يتبقى له 3 مباريات.