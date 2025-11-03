وليد صلاح الدين لـ في الجول: لم تحدث بيني وبين الشناوي مشادة

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:55

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المصري - وليد صلاح الدين

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي حدوث أي مشادة بينه وبين محمد الشناوي قائد الفريق عقب مباراة المصري.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال وليد صلاح الدين لـFilGoal.com: "لم يحدث مشادة بيني وبين الشناوي عقب مباراة المصري وكل ما يقال عن ذلك كذب".

وأضاف "جماهيرنا هي الدعم والسند والقادم أفضل".

أخبار متعلقة:
تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر أول الواصلين.. بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري

ووصل الأهلي إلى أبو ظبي لخوض بطولة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي يوم الخميس المقبل ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الزمالك وبيراميدز.

وتعادل الأهلي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، وذلك أمام المصري سلبيا في الجولة 13 من المسابقة.

ولم يفز الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بعدما تعادل أمام بتروجت في الجولة الماضية.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

بينما وصل المصري إلى النقطة 20 في المركز الخامس بالتساوي مع بيراميدز الذي لا يزال يتبقى له 3 مباريات.

الأهلي وليد صلاح الدين محمد الشناوي
نرشح لكم
فرج عامر لـ في الجول: ابتعدت عن سموحة بسبب الإدارة.. وتدخلت من أجل الفريق هذا الموسم ياسر إبراهيم: نعقد محاضرات كثيرة لاستيعاب الأفكار الفنية لـ توروب محمد غرابة يعلن ترشحه لرئاسة إنبي بعد حكم مجلس الدولة أول الواصلين.. بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري مصدر من المصري لـ في الجول: سننتظر موقف الأمن من مباراة الزمالك قبل تحديد ملعبنا خبر في الجول - استبعاد ناصر منسي ومحمد السيد من رحلة الإمارات مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 27 دقيقة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 42 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 46 دقيقة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516513/وليد-صلاح-الدين-لـ-في-الجول-لم-تحدث-بيني-وبين-الشناوي-مشادة