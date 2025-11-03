رحيل محتمل لبرونو وكاسيميرو.. مانشستر يونايتد يطارد الثنائي المتألق في الدوري

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست، وآدم وارتون نجم كريستال بالاس، تحسبا لرحيل عدد من لاعبي خط الوسط الأساسيين في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي قد تحتاج إلى ضم لاعبين اثنين أو ثلاثة في خط الوسط الموسم المقبل، في ظل احتمالية مغادرة كل من كاسيميرو وبرونو فيرنانديز وكوبي ماينو.

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يتم الاستغناء عن كاسيميرو، بينما ألمح برونو فيرنانديز إلى أنه قد يتخذ قرارًا بشأن مستقبله بعد كأس العالم، في حين جلس كوبي ماينو على مقاعد البدلاء دون مشاركة للمرة الثالثة هذا الموسم أمام نوتنجهام فورست".

وأشار المصدر إلى أن طلب ماينو بالرحيل على سبيل الإعارة خلال الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي رُفض، لكن المدرب روبن أموريم لا يتعامل معه باعتباره أحد اللاعبين المهمين للنادي.

وبحسب ذا صن فإن أندرسون ليس الإنجليزي الوحيد الذي يثير اهتمام يونايتد، فآدم وارتون يعد خيارا أكثر سلاسة وأناقة، ويلعب أيضًا في نظام 3-4-2-1 تحت قيادة أوليفر جلاسنر في كريستال بالاس.

بهذا يسعى مانشستر يونايتد إلى تجديد دماء خط وسطه بعناصر شابة وواعدة من الدوري الإنجليزي، في ظل توقعات بمرحلة انتقالية كبيرة داخل الفريق خلال عام 2026.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز كاسيميرو إليوت أندرسون آدم وارتون
