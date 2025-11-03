عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:29

كتب : ذكاء اصطناعي

أندرياس كريستينسن

تلقى برشلونة دفعة جديدة قبل مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد عودة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن إلى التدريبات الجماعية صباح الإثنين، وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية.

كريستنسن شارك في مران خفيف رفقة اللاعبين الذين لم يشاركوا أو جلسوا على مقاعد البدلاء خلال الفوز الأخير على إلتشي، وذلك بعد فترة غياب امتدت لثلاث مباريات بسبب المرض ثم إصابة عضلية لاحقة.

المدافع السابق لتشيلسي غاب عن مواجهات أولمبياكوس وريال مدريد وإلتشي، لكنه بات يشعر بتحسن واضح، ومن المنتظر أن ينضم لقائمة الفريق لمباراة الأربعاء ضد كلوب بروج إذا لم يتعرض لأي انتكاسة جديدة.

أخبار متعلقة:
بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس تقرير: فليك يقرر الإبقاء على لاعب برشلونة الشاب

في المقابل، لم يعد الحارس خوان جارسيا بعد إلى التدريبات الجماعية، إذ يرى الجهاز الطبي أن الوقت لا يزال مبكرا قبل انضمامه الكامل، خاصة أن الفريق سيسافر إلى بلجيكا غدا الثلاثاء.

ومن غير المنطقي، بحسب التقرير، أن يشارك الحارس في مران واحد فقط قبل غياب الفريق عن المدينة يومين، لذلك من المرجح أن يستأنف العمل الجماعي في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، إذا سارت عملية تعافيه كما هو مخطط لها.

وكان المدرب هانز فليك قد أوضح مسبقا أنه لا يتوقع عودة جارسيا قبل فترة التوقف الدولي، على أن يكون جاهزا لمباراة أتلتيك بلباو المقررة في 22 نوفمبر الجاري.

ويحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في المرحلة الاولى برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.

برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر تقرير: فليك يقرر الإبقاء على لاعب برشلونة الشاب قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة موندو ديبورتيفو: إلتشي لم يتمكن من العودة للمدينة لمرض قائد طائرته تقرير: برشلونة ينظم دقائق لعب لامين يامال خوفا من تجدد إصابته لامين يامال يهدد رقم مبابي تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي مدرب إسبانيا: لا توجد مشاكل بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في المنتخب
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 6 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516509/عودة-كريستنسن-لتدريبات-برشلونة-قبل-مواجهة-كلوب-بروج