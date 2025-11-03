عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج

تلقى برشلونة دفعة جديدة قبل مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد عودة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن إلى التدريبات الجماعية صباح الإثنين، وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية.

كريستنسن شارك في مران خفيف رفقة اللاعبين الذين لم يشاركوا أو جلسوا على مقاعد البدلاء خلال الفوز الأخير على إلتشي، وذلك بعد فترة غياب امتدت لثلاث مباريات بسبب المرض ثم إصابة عضلية لاحقة.

المدافع السابق لتشيلسي غاب عن مواجهات أولمبياكوس وريال مدريد وإلتشي، لكنه بات يشعر بتحسن واضح، ومن المنتظر أن ينضم لقائمة الفريق لمباراة الأربعاء ضد كلوب بروج إذا لم يتعرض لأي انتكاسة جديدة.

في المقابل، لم يعد الحارس خوان جارسيا بعد إلى التدريبات الجماعية، إذ يرى الجهاز الطبي أن الوقت لا يزال مبكرا قبل انضمامه الكامل، خاصة أن الفريق سيسافر إلى بلجيكا غدا الثلاثاء.

ومن غير المنطقي، بحسب التقرير، أن يشارك الحارس في مران واحد فقط قبل غياب الفريق عن المدينة يومين، لذلك من المرجح أن يستأنف العمل الجماعي في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، إذا سارت عملية تعافيه كما هو مخطط لها.

وكان المدرب هانز فليك قد أوضح مسبقا أنه لا يتوقع عودة جارسيا قبل فترة التوقف الدولي، على أن يكون جاهزا لمباراة أتلتيك بلباو المقررة في 22 نوفمبر الجاري.

ويحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في المرحلة الاولى برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.