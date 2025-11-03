تقرير: فليك يقرر الإبقاء على لاعب برشلونة الشاب

يرغب هانز فليك مدرب برشلونة في الإبقاء على الجناح السويدي الشاب روني بردغجي داخل الفريق رغم تلقيه عدة عروض مهمة للرحيل في يناير المقبل، بحسب ما كشفته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

بردغجي، البالغ من العمر 19 عاما، انضم إلى برشلونة الصيف الماضي قادما من كوبنهاجن الدنماركي مقابل نحو 2.5 مليون يورو، وكان أحد رهانات المدير الرياضي ديكو الذي آمن بموهبته وضمّه إلى تدريبات الفريق الأول رغم حمله رقما من الرديف.

ورغم ذلك، لم يحظ اللاعب بدقائق كثيرة في النصف الأول من الموسم، إذ شارك في 8 مباريات فقط بجميع البطولات بإجمالي 188 دقيقة وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

هذا الوضع أثار نقاشا داخل النادي حول مستقبله، خصوصا في ظل حاجته إلى اللعب باستمرار لاكتساب الخبرة والتطور. ووفقا للتقرير، تلقى برشلونة عدة عروض لإعارة اللاعب في يناير من أندية أبرزها شتوتجارت الألماني وبورتو البرتغالي، اللذان أبديا استعدادا لتحمل راتبه بالكامل، لكن فليك يفضّل الإبقاء عليه داخل الفريق.

ويُدرك بردغجي أن المنافسة على مركزه صعبة، خاصة أنه يلعب كجناح أيمن وهو نفس مركز لامين يامال، كما أن عودة روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو واقتراب تعافي رافينيا ستجعل فرصه أقل في الفترة المقبلة.

ورغم قلة مشاركاته، يقدّر الجهاز الفني التزام اللاعب وانضباطه، فيما يثق النادي في إمكاناته على المدى البعيد. وقد عقد ممثلوه اجتماعا مع ديكو قبل أسابيع لمناقشة وضعه، وأكد الطرفان استمرار العلاقة الإيجابية بينهما.

ورغم العروض المقدمة، لا ينوي فليك السماح برحيله في الشتاء، إذ يرى أن بقاءه مهم لتطويره ودمجه التدريجي في منظومة الفريق.

ومن المقرر أن تواصل إدارة برشلونة متابعة موقفه خلال الشهرين المقبلين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية.

