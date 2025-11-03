قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة

أجرى هانز فليك مدرب برشلونة تغييرا بسيطا لكنه مهم في برنامج الفريق التدريبي قبل مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

فبدلا من اتباع العادة المعتادة بخوض الحصة التدريبية الأخيرة في ملعب الخصم، قرر فليك أن تُقام تدريبات برشلونة الختامية صباح الثلاثاء في مدينة "خوان جامبر" الرياضية بسانت خوان ديسبي، قبل السفر إلى بلجيكا مباشرة بعد الظهر.

هذا القرار يعني أن الفريق لن يتدرب على أرضية ملعب يان بريديل في بروج، وهو ما يعد خروجا طفيفا عن الروتين المتبع عادة في مباريات أوروبا، إذ تفضل الأندية القيام بمران خفيف على ملعب اللقاء للتأقلم مع الأرضية والأجواء.

لكن فليك، المعروف بدقته الكبيرة واهتمامه بأدق التفاصيل، يرى أن البقاء في أجواء مألوفة يمنح الفريق تحكما أكبر في الاستعداد، سواء على المستوى التكتيكي أو الذهني، قبل مباراة مهمة في دوري الأبطال.

وبحسب التقرير، سيجري الفريق مرانه في الساعة الحادية عشرة صباحا في ملعب تيتو فيلانوفا، ثم يسافر إلى بروكسل حيث سيقيم في الفندق استعدادا للقاء، على أن يعقد فليك وأحد لاعبيه المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء في ملعب المباراة تماشيا مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن التغيير يبدو بسيطا، فإن هدف فليك واضح: ضمان خوض الفريق آخر حصة تدريبية في أفضل ظروف ممكنة دون تشتيت أو عوامل خارجية، للحفاظ على التركيز الكامل قبل اختبار صعب خارج الديار.

ويحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في المرحلة الاولى برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.