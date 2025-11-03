موندو ديبورتيفو: إلتشي لم يتمكن من العودة للمدينة لمرض قائد طائرته
الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:05
كتب : FilGoal
تعثر فريق إلتشي في العودة إلى مدينته بعد مواجهة منافسه برشلونة.
وعاد برشلونة للفوز في الدوري الإسباني، وذلك على حساب إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 11.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن إلتشي قرر الاستمرار في برشلونة لعدم تمكنه من العودة لمدينته بسبب وعكة صحية تعرض لها قائد طائرته.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة سمح لفريق إلتشي بالتدرب في المدينة الرياضية الخاصة بها.
وكان لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد قد سجلوا أهداف برشلونة، بينما أحرز رافا مير هدف إلتشي الوحيد.
الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.
نرشح لكم
رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج تقرير: فليك يقرر الإبقاء على لاعب برشلونة الشاب قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة تقرير: برشلونة ينظم دقائق لعب لامين يامال خوفا من تجدد إصابته لامين يامال يهدد رقم مبابي تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي مدرب إسبانيا: لا توجد مشاكل بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في المنتخب