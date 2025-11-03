موندو ديبورتيفو: إلتشي لم يتمكن من العودة للمدينة لمرض قائد طائرته

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

هانز فليك - إيدير سارابيا

تعثر فريق إلتشي في العودة إلى مدينته بعد مواجهة منافسه برشلونة.

وعاد برشلونة للفوز في الدوري الإسباني، وذلك على حساب إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 11.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن إلتشي قرر الاستمرار في برشلونة لعدم تمكنه من العودة لمدينته بسبب وعكة صحية تعرض لها قائد طائرته.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة سمح لفريق إلتشي بالتدرب في المدينة الرياضية الخاصة بها.

وكان لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد قد سجلوا أهداف برشلونة، بينما أحرز رافا مير هدف إلتشي الوحيد.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.

