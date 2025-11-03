أرتيتا يكشف أنباء سيئة بشأن إصابة جيوكيريس

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

جيوكيريس - أرسنال

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن قلقه من إصابة مهاجمه فيكتور جيكيريش، بعد غيابه عن قائمة الفريق المسافرة إلى التشيك لمواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المهاجم السويدي للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز أرسنال 2-0، ليغادر الملعب بين الشوطين.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"هو بالتأكيد غير متاح. لم يتدرب اليوم، ونحتاج لإجراء بعض الفحوصات والاختبارات خلال الأيام المقبلة لفهم مدى خطورة الإصابة. هذه المباراة لن يكون متاحًا فيها."

وعند سؤاله عمّا إذا كانت الإصابة بسيطة أم مقلقة، أجاب المدرب الإسباني: "أنا قلق، لأنه لم يتعرض لكثير من الإصابات العضلية من قبل، لكنه شعر بشيء واضطر لمغادرة الملعب."

وأضاف: "هذا ليس مؤشرًا جيدًا بالنسبة للاعب يعتمد على القوة والانطلاق. نحاول الآن معرفة مدى الإصابة ومكانها بالضبط."

ويأمل أرتيتا في أن تكون إصابة جيوكيريس طفيفة، خاصة مع ازدحام جدول مباريات أرسنال في الدوري ودوري الأبطال خلال الفترة المقبلة.

وواصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على بيرنلي بهدفين دون در في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 25 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 7 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد مانشستر سيتي.

الفوز هو الخامس على التوالي لأرسنال في الدوري هذا الموسم بعدما انتصر على كل من نيوكاسل ووست هام وفولام وكريستال بالاس.

