تقرير: برشلونة ينظم دقائق لعب لامين يامال خوفا من تجدد إصابته

يواصل لامين يامال خطف الأضواء مع برشلونة، بعدما سجل هدفا جديدا في فوز الفريق على إلتشي بثلاثة أهداف لهدف، مؤكدا من جديد موهبته الكبيرة، لكن خلف هذا التألق تبرز مخاوف داخل النادي بشأن حالته البدنية.

فبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قرر الجهاز الفني بقيادة هانز فليك بالتنسيق مع الطاقم الطبي في برشلونة البدء في إدارة دقائق مشاركة يامال بشكل أكثر حذرًا خلال الفترة المقبلة، بعد أن تبين أن اللاعب لا يزال يعاني من آثار إصابته العضلية السابقة.

فليك أوضح بعد اللقاء أن حالة اللاعب تحتاج إلى متابعة دقيقة قائلا: "إصابته يجب التعامل معها بعناية. عليه أن يتدرب ويتلقى العلاج، لا يمكن القول إنها انتهت تمامًا، فهي تأتي وتختفي، ويجب أن يتعامل معها بحكمة".

الخطة الجديدة تتضمن تقليص عدد المباريات التي يخوضها يامال كاملة، إذ لن يشارك في 90 دقيقة كل مباراة كما حدث في الموسم الماضي، الذي خاض فيه 58 لقاءً من أصل 62 لعبها الفريق، ما ترك أثرا بدنيا واضحا عليه.

وبحسب التقرير، أخبر فليك اللاعب بأن إنهاء بعض المباريات على مقاعد البدلاء سيكون جزءا أساسيا من خطة التعافي، لضمان عدم تفاقم إصابته.

وقد بدأت هذه الخطة فعليا في الظهور، إذ لم يُكمل يامال سوى مباراة واحدة فقط من آخر أربع خاضها برشلونة، وكانت أمام ريال مدريد، بينما تم استبداله أمام جيرونا وأولمبياكوس وإلتشي وتوجه مباشرة لغرفة العلاج.

ورغم ذلك، سيواصل اللاعب التدريب بشكل طبيعي، إذ يدرك أهمية الالتزام بالبرنامج الطبي لضمان استمرار مسيرته دون مشاكل، في وقت يراه فيه النادي أحد أعمدة المستقبل القريب لبرشلونة.

يامال سجل هذا الموسم 3 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإسباني، رغم عودته مؤخرا من إصابة عضلية.

