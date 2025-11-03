رونالدو: ميسي ليس أفضل مني.. ولست متواضعا

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أطلق الإعلامي بيرس مورجان إعلانا عن مقابلته مع كريستيانو رونالدو، وتحدث فيه نجم النصر السعودي عن أزمته الأخيرة مع واين روني، وأفضلية غريمه الأزلي ليونيل ميسي.

وقال رونالدو في المقابلة ردا على السؤال بشأن أفضلية ميسي عليه: "لا أوافق على هذا الرأي. لا أريد أن أكون متواضعًا".

كما تطرّق الحوار إلى تصريحات زميله السابق في مانشستر يونايتد، واين روني، الذي رأى أن ميسي أفضل من كريستيانو، ليرد الأخير بهدوء: "لا يزعجني ذلك على الإطلاق".

وفي لقطة أخرى من المقابلة، سأله مورجان عن كونه قد أصبح مؤخرا أول رياضي "ملياردير" في التاريخ، فرد رونالدو ضاحكًا: "هذا غير صحيح، أصبحت مليارديرًا منذ سنوات".

كذلك من المنتظر أن يوضح كريستيانو رونالدو سبب تغيبه عن جنازة ديوجو جوتا زميله في منتخب البرتغال.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء كاملا غدا الثلاثاء 4 نوفمبر.

ويلعب رونالدو في صفوف النصر منذ يناير 2023.

أسطورة البرتغال بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة، وغادره في 2003 صوب مانشستر يونايتد.

وبعد 6 سنوات، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك، مقابل 94 مليون يورو في 2009.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس، ثم عاد إلى يونايتد في 2021، قبل انتقاله إلى النصر في 2023.

رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، في 2008 مع يونايتد، و2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر ليونيل ميسي واين روني
نرشح لكم
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 6 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516500/رونالدو-ميسي-ليس-أفضل-مني-ولست-متواضعا