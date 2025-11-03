رونالدو: ميسي ليس أفضل مني.. ولست متواضعا

أطلق الإعلامي بيرس مورجان إعلانا عن مقابلته مع كريستيانو رونالدو، وتحدث فيه نجم النصر السعودي عن أزمته الأخيرة مع واين روني، وأفضلية غريمه الأزلي ليونيل ميسي.

وقال رونالدو في المقابلة ردا على السؤال بشأن أفضلية ميسي عليه: "لا أوافق على هذا الرأي. لا أريد أن أكون متواضعًا".

كما تطرّق الحوار إلى تصريحات زميله السابق في مانشستر يونايتد، واين روني، الذي رأى أن ميسي أفضل من كريستيانو، ليرد الأخير بهدوء: "لا يزعجني ذلك على الإطلاق".

وفي لقطة أخرى من المقابلة، سأله مورجان عن كونه قد أصبح مؤخرا أول رياضي "ملياردير" في التاريخ، فرد رونالدو ضاحكًا: "هذا غير صحيح، أصبحت مليارديرًا منذ سنوات".

كذلك من المنتظر أن يوضح كريستيانو رونالدو سبب تغيبه عن جنازة ديوجو جوتا زميله في منتخب البرتغال.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء كاملا غدا الثلاثاء 4 نوفمبر.

ويلعب رونالدو في صفوف النصر منذ يناير 2023.

أسطورة البرتغال بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة، وغادره في 2003 صوب مانشستر يونايتد.

وبعد 6 سنوات، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك، مقابل 94 مليون يورو في 2009.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس، ثم عاد إلى يونايتد في 2021، قبل انتقاله إلى النصر في 2023.

رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، في 2008 مع يونايتد، و2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد.