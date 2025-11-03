لامين يامال يهدد رقم مبابي

يواصل لامين يامال نجم برشلونة الشاب تحطيم الأرقام القياسية رغم أنه لم يتجاوز بعد عامه التاسع عشر، إذ يقترب من معادلة رقم مميز يملكه كيليان مبابي نجم ريال مدريد الحالي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن يامال بات على بعد خطوات من كسر رقم مبابي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوريات الكبرى قبل بلوغ 19 عاما، وهو الرقم الذي حققه الفرنسي بتسجيل 23 هدفا في الدوري الفرنسي قبل هذا العمر.

اللاعب الإسباني الصاعد يمتلك حتى الآن 17 هدفا في الدوري الإسباني منذ ظهوره الأول مع برشلونة، ويحتاج إلى سبعة أهداف إضافية فقط لتحطيم الرقم خلال الموسم الجاري، خاصة أن عيد ميلاده في شهر يوليو، ما يمنحه الوقت الكافي لإنجاز المهمة.

يامال سجل هذا الموسم 3 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإسباني، رغم عودته مؤخرا من إصابة عضلية، ما يعكس قدرته على مواصلة التهديف مع استعادة لياقته تدريجيا.

وتشير التقارير إلى أن المدرب هانز فليك يخطط لإدارة مشاركات يامال بعناية للحفاظ على جاهزيته، وهو ما قد يساعده على الاستمرار في التسجيل وتحقيق رقم تاريخي جديد يضعه بجانب كبار نجوم الكرة العالمية في سن مبكرة.