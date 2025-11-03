تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي

لفت أنسو فاتي لاعب برشلونة المعار إلى موناكو، أنظار أندية الدوري الإنجليزي بعد تألقه مع فريق الإمارة الفرنسية، في ظل مستقبله المعلق بين النادي الفرنسي وبرشلونة بنهاية الموسم الحالي.

اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما رحل عن برشلونة الصيف الماضي إلى موناكو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بحثا عن فرصة لاستعادة مستواه بعد سنوات صعبة عانى فيها من الإصابات وتراجع المشاركة.

وبعد بداية متوسطة في الأسابيع الأولى، بدأ فاتي في تقديم أداء مميز مع الفريق الفرنسي، حيث سجل 6 أهداف في 10 مباريات حتى الآن، من بينها هدف في دوري أبطال أوروبا، ليعود اسمه للواجهة من جديد.

وبحسب موقع *Fichajes* الإسباني، فإن ناديي أستون فيلا وسندرلاند أبديا اهتماما حقيقيا بالتعاقد مع فاتي فور انتهاء إعارته إلى موناكو، مستفيدين من احتمال عدم تفعيل النادي الفرنسي لبند الشراء النهائي البالغ 11 مليون يورو.

وفي المقابل، يحتفظ برشلونة ببند إعادة شراء اللاعب مقابل 28 مليون يورو، ما يمنحه فرصة استعادته لاحقا في حال قرر بيعه لتحقيق مكسب مادي.

وما زال مستقبل فاتي غير محسوم حتى الآن، إذ يمتلك موناكو الأولوية في اتخاذ القرار بشأن ضمه نهائيا، لكن النادي لا يستعجل الحسم، بينما تترقب أندية الدوري الإنجليزي الوضع استعدادا للتحرك إذا قرر النادي الفرنسي عدم الإبقاء على النجم الإسباني.

وكان فاتي قضى الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى برايتون الإنجليزي.