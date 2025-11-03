تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 21:55

كتب : ذكاء اصطناعي

أنسو فاتي - موناكو

لفت أنسو فاتي لاعب برشلونة المعار إلى موناكو، أنظار أندية الدوري الإنجليزي بعد تألقه مع فريق الإمارة الفرنسية، في ظل مستقبله المعلق بين النادي الفرنسي وبرشلونة بنهاية الموسم الحالي.

اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما رحل عن برشلونة الصيف الماضي إلى موناكو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بحثا عن فرصة لاستعادة مستواه بعد سنوات صعبة عانى فيها من الإصابات وتراجع المشاركة.

وبعد بداية متوسطة في الأسابيع الأولى، بدأ فاتي في تقديم أداء مميز مع الفريق الفرنسي، حيث سجل 6 أهداف في 10 مباريات حتى الآن، من بينها هدف في دوري أبطال أوروبا، ليعود اسمه للواجهة من جديد.

أخبار متعلقة:
مدرب إسبانيا: لا توجد مشاكل بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في المنتخب بعد إقالة فييرا.. جنوى يحقق الفوز الأول في الدوري ضد ساسولو ألونسو: أنا وأرنولد نملك تاريخا مميزا في ليفربول.. ومتأكد من نجاح فيرتز

وبحسب موقع *Fichajes* الإسباني، فإن ناديي أستون فيلا وسندرلاند أبديا اهتماما حقيقيا بالتعاقد مع فاتي فور انتهاء إعارته إلى موناكو، مستفيدين من احتمال عدم تفعيل النادي الفرنسي لبند الشراء النهائي البالغ 11 مليون يورو.

وفي المقابل، يحتفظ برشلونة ببند إعادة شراء اللاعب مقابل 28 مليون يورو، ما يمنحه فرصة استعادته لاحقا في حال قرر بيعه لتحقيق مكسب مادي.

وما زال مستقبل فاتي غير محسوم حتى الآن، إذ يمتلك موناكو الأولوية في اتخاذ القرار بشأن ضمه نهائيا، لكن النادي لا يستعجل الحسم، بينما تترقب أندية الدوري الإنجليزي الوضع استعدادا للتحرك إذا قرر النادي الفرنسي عدم الإبقاء على النجم الإسباني.

وكان فاتي قضى الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى برايتون الإنجليزي.

برشلونة أنسو فاتي موناكو
نرشح لكم
رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج تقرير: فليك يقرر الإبقاء على لاعب برشلونة الشاب قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة موندو ديبورتيفو: إلتشي لم يتمكن من العودة للمدينة لمرض قائد طائرته تقرير: برشلونة ينظم دقائق لعب لامين يامال خوفا من تجدد إصابته لامين يامال يهدد رقم مبابي مدرب إسبانيا: لا توجد مشاكل بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في المنتخب
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 6 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516498/تقرير-أندية-إنجلترا-تعود-للاهتمام-بـ-أنسو-فاتي