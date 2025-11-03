مدرب إسبانيا: لا توجد مشاكل بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في المنتخب

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 21:51

كتب : ذكاء اصطناعي

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

طمأن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا جماهير "لا روخا" بعد الجدل الذي أثارته المشادة الكلامية بين لامين يامال نجم برشلونة وداني كارفاخال قائد ريال مدريد عقب الكلاسيكو الأخير، مؤكدا أن العلاقة بين اللاعبين ممتازة ولا توجد أي أزمة داخل المنتخب.

وكانت لقطات نهاية مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1، قد أظهرت احتكاكا بين يامال وكارفاخال تسبب في اشتباك جماعي بين لاعبي الفريقين، ما أثار تساؤلات حول تأثير الواقعة على أجواء المنتخب الإسباني الذي يستعد للمونديال.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لم يحدث أي شيء غريب على الإطلاق، لا توجد مشكلات أو سلوك غير لائق من أي لاعب. الأجواء داخل المنتخب رائعة ومبنية على روح العائلة والوحدة، الجميع يضع مصلحة الفريق فوق أي شيء آخر، وهذا يعكس شخصية هذا الجيل من اللاعبين".

وأضاف المدرب الإسباني: "لا أرى حاجة للتدخل أو التوسط بينهما، هذا الأمر يخص أنديتهما. تحدثت كثيرا مع لامين ومع كارفاخال ومع جميع اللاعبين، وكل الأمور على ما يرام تماما".

واسترجع دي لا فوينتي لحظة وصفها بأنها الأهم في العلاقة بين الثنائي قائلا: "أفضل أن أتذكر تمريرة يامال في بطولة أوروبا التي صنع منها الهدف لكارفاخال والعناق بينهما بعد التسجيل، هذا هو ما يعكس روح المنتخب الإسباني الحقيقية".

واختتم تصريحاته قائلا: "أنا مقتنع تماما أن مصلحة المنتخب هي الأهم، واللاعبون يدركون ذلك جيدا. ما حدث في الكلاسيكو انتهى داخل الملعب، أما هنا في المنتخب فالجميع يعمل بروح واحدة".

