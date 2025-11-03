بعد إقالة فييرا.. جنوى يحقق الفوز الأول في الدوري ضد ساسولو

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

ليو أوستيجارد - جنوى

حقق جنوى فوزا غاليا على منافسه ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل رسلان مالينوفسكي وليو أوستيجارد ثنائية جنوى، بينما أحرز دومينيكو بيراردي هدف ساسولو الوحيد.

وقررت إدارة جنوى تعيين روبرتو مورجيتا كمدير فني مؤقت خلفا لباتريك فييرا بعد إقالته لسوء النتائج إذ لم يحقق أي فوز مع الفريق خلال الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
تقرير: دي روسي مرشح لقيادة جنوى بعد رحيل فييرا بدون فوز منذ بداية الموسم.. جنوى يعلن إقالة باتريك فييرا هويلوند يواصل التألق ويقود نابولي لقلب الطاولة على جنوى أصبح يصفق له الآن.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على جنوى

وخسر فييرا 6 مباريات وتعادل في 3 آخرين واحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وافتتح مالينوفسكي النتيجة في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل بيراردي في الدقيقة 47.

وتمكن أوستيجارد من تسجيل الهدف الثاني في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز وصل جنوى للنقطة السادسة محتلا المركز الـ 18 في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 13 في المركز الـ 11.

ليو أوستيجارد جنوى ساسولو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 6 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516496/بعد-إقالة-فييرا-جنوى-يحقق-الفوز-الأول-في-الدوري-ضد-ساسولو