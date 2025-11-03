بعد إقالة فييرا.. جنوى يحقق الفوز الأول في الدوري ضد ساسولو

حقق جنوى فوزا غاليا على منافسه ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل رسلان مالينوفسكي وليو أوستيجارد ثنائية جنوى، بينما أحرز دومينيكو بيراردي هدف ساسولو الوحيد.

وقررت إدارة جنوى تعيين روبرتو مورجيتا كمدير فني مؤقت خلفا لباتريك فييرا بعد إقالته لسوء النتائج إذ لم يحقق أي فوز مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وخسر فييرا 6 مباريات وتعادل في 3 آخرين واحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وافتتح مالينوفسكي النتيجة في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل بيراردي في الدقيقة 47.

وتمكن أوستيجارد من تسجيل الهدف الثاني في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز وصل جنوى للنقطة السادسة محتلا المركز الـ 18 في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 13 في المركز الـ 11.