ألونسو: أنا وأرنولد نملك تاريخا مميزا في ليفربول.. ومتأكد من نجاح فيرتز

شدد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على أنه سيحاول تجنب مشاعره أثناء مواجهة ليفربول.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول غدا الثلاثاء على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مواجهة ليفربول هي أحد المباريات الكلاسيكية بكرة القدم الأوروبية سواء تاريخيا أو حاليا وهي مباراة تحب الحماهير مشاهدتها".

وواصل "أنا وترينت لدينا تاريخ هنا والعودة تضيف إلينا شعورا جيدا ولكننا سنركز على المباراة من أجل حصد نتيجة جيدة".

وكشف "نحن نقرر من الذي سينفذ ركلات الجزاء وهو كيليان مبابي وغدا سيكون هو المنفذ الأول".

واستمر "ترينت بخير، لم يلعب ضد فالنسيا بسبب سياق المباراة ولكنه متاح وبإمكانه المشاركة ونحن نحتاج إليه، وهو يملك جودة هائلة ويمر بمرحلة جميلة ويجب أن نساعده فيها".

وأكمل "فترتي في ليفربول أثرت علي كثيرا، ولم تكن خطوة بلا معنى، لقد قضيت 5 سنوات برفقة رافاي بينيتيز وتعلمت الكثير من كرة القدم وساعدتني على التواجد هنا الآن، وإذا كنت تحب كرة القدم ستحب اللعب هناك، سنواتي في ليفربول ساعدتني كلاعب ومدرب ولا زلت أتذكر الكثير من الأشياء هناك التي تفيدني اليوم".

وتابع "قبل نهائي إسطنبول ضد ميلان وبالمباراة الأخيرة بالدوري سدد جيرارد وأهدر، وفي الأسبوع التالي بالنهائي قرر بينيتيز أن أسدد أنا أو كيويل، وسددت أنا وأهدرت أيضا ولكنني سجلت في المحاولة الثانية، وغير ذلك تاريخ ليفربول".

وشدد "العودة إلى أنفيلد؟ أحاول ألا تتغلب مشاعري، أريد التركيز على المباراة ثم يحدث ما يحدث، وهذا يحدث معي في أي ملعب أعود إليه".

وأضاف "متأكد من نجاح فيرتز مع ليفربول، الأمر فقط يعتمد على الوقت، التغيير كان كبيرا بالنسبة له لأنه قضى مسيرته بالكامل في ألمانيا ويجب عليه التأقلم، وأنا متشوق ليظهر موهبته".

وعن سبب عدم التدرب في ملعب أنفيلد قال: "الأمر ليس بسبب الشك أو المؤامرة، ولكننا فقط لدينا تحكم أكبر بالمدينة الرياضية لنا، ولكن في أنفيلد سنعطي بعض الأفكار للمنافس ولا أرى أن هذا أفضل شيء".

وأتم "لدينا الكثير من منفذي الركلات الحرة بالفريق، وعلى اللاعبين أن يقرروا من سينفذ".

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن بالفوز في أول 3 مباريات.