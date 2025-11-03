هاوسن: اللعب في أنفيلد لن يسبب لي مشكلة.. وتعلمت الدفاع بشكل جيد بإيطاليا

يرى دين هاوسن لاعب ريال مدريد أن اللعب بملعب أنفيلد لن يسبب له أي مشكلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال هاوسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتطلع كثيرا للمباراة ونتمنى حصد الثلاث نقاط وأن نفعل أفضل ما لدينا".

وواصل "أنا بخير على الجانب النفسي وسعيدا جدا، أنا أعيش حلمي وأتمنى أن أجلب السعادة لجماهير ريال مدريد".

وأكمل "ميليتاو مدافع متكامل وخارج الملعب هو شخص جيد ونحن نتأقلم سويا".

وتابع "الكثير يكتب في الصحافة عن فينيسيوس ويتم تكبير الأول ولكن الآمر لم يكن بذلك الحجم وقد اعتذر وهو شيء عادل بحسب اعتقادي وهذه الأشياء تحدث في كرة القدم".

وشدد "لقد سبق لي اللعب على أنفيلد ولذلك لن يسبب مشكلة لي، هو فقط ملعب كرة قدم والأمر يعتمد في النهاية على اللاعبين، وأنا أفضل التدرب على ملعبنا عن التدريب هنا".

وأردف "في إيطاليا تعلمت كيف أدافع بشكل جيد وأنا ممتن ليوفنتوس وروما وقد كان قرارهما لتركي أذهب ولكن أنا ممتن وقضيت أوقات جيدة هناك".

وأضاف "بعد تتويج مبابي بالكرة الذهبي لا يمكن أن يقال أنه كان سيئا في الموسم الماضي، نحن سعداء جدا بوجوده".

وأتم "أعتقد أنني أوزع الكرة بشكل جيد وأحاول مساعدة زملائي بأي شكل يطلبه مني تشابي ألونسو وأنا سعيد بذلك".

وفاز ريال مدريد في أول 3 جولات بالبطولة محققا العلامة الكاملة حتى الآن.