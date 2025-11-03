مؤتمر سباليتي: الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين.. وتعلمت منهم الكثير

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

أوضح لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس أن الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين، وأنه تعلم منهم في هذه الفترة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه سبورتنج لشبونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "إنها مباراة صعبة جدا لأن سبورتنج لشبونة لديه أسلوب محدد ودقيق ويتمتعون بجودة عالية جدا في الثلث الأخير من الملعب".

أخبار متعلقة:
تقرير: يوفنتوس يقترب من استعادة يلديز قبل مواجهة لشبونة في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس هل سيكون محظوظا؟ سباليتي مديرا فنيا لـ يوفنتوس

وأضاف "أريد القتال من أجل الفوز، وليس الفوز بحد ذاته".

وتابع "الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين ولم يكن لي دور كبير فيه".

وشدد "وضع ضوابط جديدة في الفريق؟ اللاعبون منضبطون جدا لم أكن بحاجة إلى فرض النظام، وتعلمت منهم، القواعد موجودة دائما في يوفنتوس".

وأنهى حديثه قائلا: "دوشان فلاهوفيتش معتاد على الضغط الناتج عن ارتداء قميص بهذه الأهمية".

وتم تعيين سباليتي مدربا للفريق منذ أيام وقاد يوفنتوس للفوز على كريمونيزي في المباراة الأولى له بهدفين مقابل هدف.

ويحتل يوفنتوس المركز 25 في جدول الترتيب برصيد نقطتين.

بينما يأتي سبورتنج لشبونة في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.

لوتشيانو سباليتي يوفنتوس دوري أبطال أوروبا سبورتنج لشبونة
نرشح لكم
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 6 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516493/مؤتمر-سباليتي-الفوز-على-كريمونيزي-كان-بفضل-اللاعبين-وتعلمت-منهم-الكثير