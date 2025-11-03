مؤتمر سباليتي: الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين.. وتعلمت منهم الكثير

أوضح لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس أن الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين، وأنه تعلم منهم في هذه الفترة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه سبورتنج لشبونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "إنها مباراة صعبة جدا لأن سبورتنج لشبونة لديه أسلوب محدد ودقيق ويتمتعون بجودة عالية جدا في الثلث الأخير من الملعب".

وأضاف "أريد القتال من أجل الفوز، وليس الفوز بحد ذاته".

وتابع "الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين ولم يكن لي دور كبير فيه".

وشدد "وضع ضوابط جديدة في الفريق؟ اللاعبون منضبطون جدا لم أكن بحاجة إلى فرض النظام، وتعلمت منهم، القواعد موجودة دائما في يوفنتوس".

وأنهى حديثه قائلا: "دوشان فلاهوفيتش معتاد على الضغط الناتج عن ارتداء قميص بهذه الأهمية".

وتم تعيين سباليتي مدربا للفريق منذ أيام وقاد يوفنتوس للفوز على كريمونيزي في المباراة الأولى له بهدفين مقابل هدف.

ويحتل يوفنتوس المركز 25 في جدول الترتيب برصيد نقطتين.

بينما يأتي سبورتنج لشبونة في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.