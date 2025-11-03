قائمة البرازيل - عودة إيدرسون واستمرار غياب رافينيا عن مواجهتي تونس والسنعال

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 20:39

كتب : FilGoal

رودريجو - إستيفاو - فينيسيوس جونيور - البرازيل

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل قائمة الفريق التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلتقي منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع السنغال وتونس في مباراتين وديتين.

وتشهد القائمة تواجد فيتور روكي مع عودة إيدرسون مورايش حارس فنربخشة.

أخبار متعلقة:
فيليبي لويس: القوة الاقتصادية سبب تفوق فرق البرازيل قاريا أمام البرازيل.. مصر تحصد لقب كأس العالم في الكرة الطائرة جلوس البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا ريمونتادا رائعة.. اليابان تقلب النتيجة على البرازيل وتنتصر بثلاثية

ويستمر غياب رافينيا عن المعسكر الدولي الثاني على التوالي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: بينتو (البرازيل) - إيدرسون مورايش (فنربخشة) - هوجو سوزا (كورينثيانز).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامنجو) - كايو هينريكي (موناكو) - دانيلو (فلامنجو) - إدير ميليتاو (ريال مدريد) - فابريسيو برونو (كروزيرو) - جابرييل ميجاليس (أرسنال) - لوشيانو جوبا (باهيا) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - ويسلي (روما).

الوسط: أندري (ولفرهامبتون) - بورنو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (وست هام).

الهجوم: إستيفاو (تشيلسي) - جواو بيدرو (تشيلسي) - لويس هينريكي (زينيت سان بطرسبرج) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - ريتشارليسون (توتنام) - رودريجو (ريال مدريد) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - فيتور روكي (بالميراس).

وكان منتخب البرازيل قد ضمن التأهل لكأس العالم 2026.

البرازيل كارلو أنشيلوتي تونس السنغال
نرشح لكم
فابينيو: العودة لمنتخب البرازيل بعد غياب 3 سنوات لحظة لا توصف تقرير: لتوفير 46 ألف دولار شهريا.. كورينثيانز يرغب في مغادرة ديباي لجناحه الفندقي الاتحاد الدولي يعلن تقديم جائزة "فيفا للسلام" خلال قرعة كأس العالم مجموعة مصر - فنزويلا تهزم إنجلترا بثلاثية قبل مواجهة الفراعنة في كأس العالم للناشئين أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر في غياب وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يهزم سينسيناتي برباعية ويلجأ للمباراة الفاصلة تقارير: بسبب الإصابات واختفاء كلبه.. رامسي يفسخ تعاقده مع بوماس المكسيكي
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز ساعة | الدوري المصري
الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: توديع السوبر بركلات الترجيح أصبح مكررا.. وأسلوب لعب الزمالك أثر علينا ساعة | الكرة المصرية
البطاوي: كنت أتمنى ألا أتحدث بهذا الأسلوب عن التحكيم المصري ساعة | الكرة المصرية
قائمة السعودية - رينارد يضم الدوسري وسعود ضمن 27 لاعبا استعدادا لكأس العرب ساعة | الوطن العربي
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط 2 ساعة | رياضة نسائية
عبد الله السعيد: الزمالك بحاجة للتتويج بالسوبر بسبب الظروف الصعبة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516492/قائمة-البرازيل-عودة-إيدرسون-واستمرار-غياب-رافينيا-عن-مواجهتي-تونس-والسنعال