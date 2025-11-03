قائمة البرازيل - عودة إيدرسون واستمرار غياب رافينيا عن مواجهتي تونس والسنعال

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل قائمة الفريق التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلتقي منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع السنغال وتونس في مباراتين وديتين.

وتشهد القائمة تواجد فيتور روكي مع عودة إيدرسون مورايش حارس فنربخشة.

ويستمر غياب رافينيا عن المعسكر الدولي الثاني على التوالي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: بينتو (البرازيل) - إيدرسون مورايش (فنربخشة) - هوجو سوزا (كورينثيانز).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامنجو) - كايو هينريكي (موناكو) - دانيلو (فلامنجو) - إدير ميليتاو (ريال مدريد) - فابريسيو برونو (كروزيرو) - جابرييل ميجاليس (أرسنال) - لوشيانو جوبا (باهيا) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - ويسلي (روما).

الوسط: أندري (ولفرهامبتون) - بورنو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (وست هام).

الهجوم: إستيفاو (تشيلسي) - جواو بيدرو (تشيلسي) - لويس هينريكي (زينيت سان بطرسبرج) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - ريتشارليسون (توتنام) - رودريجو (ريال مدريد) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - فيتور روكي (بالميراس).

وكان منتخب البرازيل قد ضمن التأهل لكأس العالم 2026.