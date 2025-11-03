تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

إبراهيم دياباتيه

كشف موقع أفريكا فوت عن وصول الأهلي لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع نادي جايس السويدي، من أجل ضم مهاجمه الإيفواري إبراهيم دياباتيه.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع الطرف السويدي خلال الساعات الأخيرة.

وذلك في ظل اهتمام عدة أندية خليجية إلى جانب نادي لانس الفرنسي، بضم المهاجم الإيفواري في يناير المقبل.

ووفقا للموقع فإن الأهلي كثف جهوده لإتمام التفاوض وأرسل ممثلا رسميا عنه للاجتماع مع دياباتيه ومسؤولي النادي السويدي.

ورغم أن نادي جايس السويدي طلب في البداية 1.5 مليون دولار للتخلي عن لاعبه، إلا أن وافق على تخفيض طلباته المالية إلى 1.2 مليون دولار مقابل انتقال اللاعب للأهلي.

ويسعى الأهلي لتسديد قيمة انتقال اللاعب على 3 أقساط، وفي هذه الحالة سيصل السعر إلى 1.5 مليون دولار.

وهو الأمر الذي جعل هناك مرونة في المفاوضات بين الأهلي وجايس السويدي، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

كل ذلك ولا تزال التفاصيل النهائية في المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وبشأن اللاعب فإنه طلب التوقيع لمدة موسمين فقط مع الأهلي، وهو ما رفضه النادي الأحمر الذي طلب توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم، وهو ما وافق عليه المهاجم الإيفواري في النهاية.

وسيحصل دياباتيه البالغ من العمر 25 عاما على راتب وقدره 900 ألف دولار في موسمه الأول مع الأهلي، على أن يزيد الراتب بقيمة 100 ألف دولار في كل موسم.

بالإضافة إلى مكافأة بقيمة 200 ألف دولار عن الموسم الثالث والرابع.

وانضم دياباتيه إلى نادي جايس السويدي مطلع عام 2025 الجاري، ومع ناديه لعب 32 مباراة سجل خلالها 18 هدفا.

الأهلي إبراهيم دياباتيه
نرشح لكم
الكونفدرالية – تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته.. الأفضلية للأبيض دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر ياسر إبراهيم: نعقد محاضرات كثيرة لاستيعاب الأفكار الفنية لـ توروب محمد غرابة يعلن ترشحه لرئاسة إنبي بعد حكم مجلس الدولة بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك قائمة الزمالك – تواجد بيزيرا وجهاد وشريف.. وغياب منسي وكايد عن السوبر المصري أول الواصلين.. بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري مصدر من المصري يكشف لـ في الجول غيابات الفريق في افتتاح المجموعات.. دغموم تلقى إنذارين
أخر الأخبار
قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: إلتشي لم يتمكن من العودة للمدينة لمرض قائد طيارته 3 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا يكشف أنباء سيئة بشأن إصابة جيوكيريس 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: برشلونة ينظم دقائق لعب لامين يامال خوفا من تجدد إصابته 5 دقيقة | الدوري الإسباني
رونالدو: ميسي ليس أفضل مني.. ولست متواضعا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
لامين يامال يهدد رقم مبابي 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي 14 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب إسبانيا: لا توجد مشاكل بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في المنتخب 18 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516491/تقرير-الأهلي-يصل-لمرحلة-حاسمة-في-المفاوضات-لضم-المهاجم-الإيفواري-إبراهيم-دياباتيه