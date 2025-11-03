تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه

كشف موقع أفريكا فوت عن وصول الأهلي لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع نادي جايس السويدي، من أجل ضم مهاجمه الإيفواري إبراهيم دياباتيه.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع الطرف السويدي خلال الساعات الأخيرة.

وذلك في ظل اهتمام عدة أندية خليجية إلى جانب نادي لانس الفرنسي، بضم المهاجم الإيفواري في يناير المقبل.

ووفقا للموقع فإن الأهلي كثف جهوده لإتمام التفاوض وأرسل ممثلا رسميا عنه للاجتماع مع دياباتيه ومسؤولي النادي السويدي.

ورغم أن نادي جايس السويدي طلب في البداية 1.5 مليون دولار للتخلي عن لاعبه، إلا أن وافق على تخفيض طلباته المالية إلى 1.2 مليون دولار مقابل انتقال اللاعب للأهلي.

ويسعى الأهلي لتسديد قيمة انتقال اللاعب على 3 أقساط، وفي هذه الحالة سيصل السعر إلى 1.5 مليون دولار.

وهو الأمر الذي جعل هناك مرونة في المفاوضات بين الأهلي وجايس السويدي، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

كل ذلك ولا تزال التفاصيل النهائية في المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وبشأن اللاعب فإنه طلب التوقيع لمدة موسمين فقط مع الأهلي، وهو ما رفضه النادي الأحمر الذي طلب توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم، وهو ما وافق عليه المهاجم الإيفواري في النهاية.

وسيحصل دياباتيه البالغ من العمر 25 عاما على راتب وقدره 900 ألف دولار في موسمه الأول مع الأهلي، على أن يزيد الراتب بقيمة 100 ألف دولار في كل موسم.

بالإضافة إلى مكافأة بقيمة 200 ألف دولار عن الموسم الثالث والرابع.

وانضم دياباتيه إلى نادي جايس السويدي مطلع عام 2025 الجاري، ومع ناديه لعب 32 مباراة سجل خلالها 18 هدفا.