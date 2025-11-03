ليكيب: إندريك اقتنع بالانضمام إلى ليون على سبيل الإعارة

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

إندريك

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن وجود اقتناع من إندريك لاعب ريال مدريد بالانضمام إلى أولمبيك ليون.

وفقا للصحيفة فإن باولو فونسيكا مدرب ليون قد تحدث مع إندريك وأقنعه بفكرة الانضمام إلى الفريق في شهر يناير على سبيل الإعارة.

يتبقى حاليا دخول إدارة ليون في مفاوضات مع ريال مدريد لإتمام الصفقة.

اللاعب البرازيلي انضم إلى ريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من بالميراس.

ولم يحصل إندريك على فرصة ضمن خطط تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

ولم يشارك إندريك منذ بداية الموسم الحالي سوى في مباراة واحدة بقميص ريال مدريد.

وشارك إندريك في 38 مباراة منذ الانضمام لريال مدريد وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف وحيد.

