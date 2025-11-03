مؤتمر سلوت: مباراة ريال مدريد مختلفة عن الموسم الماضي.. وهكذا سأستقبل أرنولد

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على أنه سيستقبل ترينت ألكسندر أرنولد بطريقة حارة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جيريمي فريمبونج وأليسون وألكسندر إيزاك لن يكونا جاهزين لمباراة الأحد، بينما إيزاك قد يتواجد بالقائمة على الرغم من أنه لم يتدرب مع الفريق".

وواصل "لا أفكر في مباراة مانشستر سيتي حاليا وتشكيل مباراة الغد لا علاقة لها بما سيحدث ضد مانشستر سيتي".

وكشف "يمكنني الحديث فقط عن الاستقبال الذي سيحصل عليه ترينت مني، لدينا ذكريات رائعة سويا كلاعب أو إنسان، كان القائد الثاني للفريق وذكرياته رائعة كلاعب بقميص ليفربول ولذلك سيحصل على استقبال حار مني ولكن لنرى ما سيحصل عليه من الجماهير ليس لدي فكرة ولكن استقبالي بالطبع سيكون رائعا".

وتابع "أريد أن أرى الجماهير غدا كما كانوا لقد شكلوا عاملا مساعدا وغدا سنواجه فريقا يمر بفترة رائعة".

وأكمل "كل مباراة نخوضها بمثابة اختبار، خلال الموسم الماضي واجهنا ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعبنا وكان ريال مدريد يعاني الكثير من الإصابات والآن الآمر ليس كذلك".

وأضاف "يمكنم سؤال تشابي ألونسو عن عمله، ريال مدريد قضى عدة سنوات ناجحة مع أنشيلوتي وفاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات لذلك يمكننا فقط الحديث عنه باحترام، وتشابي ألونسو خسر مباراة واحدة فقط حتى الآن".

واستمر "سوبوسلاي كان مؤثرا في كل مباراة، لقد لعب كصانع ألعاب ولاعب وسط وظهير أيمن".

وأتم "إذا فكرت في فينيسيوس فإن الكلاسيكو ليس أول شيء سيخطر إلى بالي، هو لاعب رائع وضد يوفنتوس كان يعاني ومع ذلك وجد مساحات للتسديد وليفربول ليس الفريق الوحيد الذي لعب وسجل ضده".

وفاز ليفربول بمباراتين وخسر الثالثة في أول 3 جولات بالبطولة.