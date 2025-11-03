مؤتمر كونتي: قلة تسجيل الأهداف؟ نحن نتصدر ترتيب الدوري وهذا يخيفهم

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 18:35

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - المدير الفني فريق نابولي

هاجم أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي من ينتقدوا فريقه بسبب تسجيله لهدف واحد في مباراتين متتاليتين في بطولة الدوري الإيطالي.

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه أينتراخت فرانكفورت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن دور الدوري من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "نابولي سجل هدفا واحدا في مباراتين؟ نحن في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، قبل ذلك كان الحديث عن نقص الصلابة الدفاعية، الآن حافظنا على شباكنا في مباراتين وأصبح الحديث عن الهجوم، أنتم دائما تبحثون عن النصف الفارغ من الكأس".

وأضاف "التوقعات كانت مبالغ فيها بشكل غير معقول، كان من المفترض أن نهيمن على الجميع وأن يحدث كل لاعب جديد ثورة في الفريق".

وشدد "افتقدنا لاعبين أساسيين مثل لوكاكو، الذي يُعتبر محوريا، دي بروين أُصيب ورحماني عاد للتو ولوبوتكا وآخرون تعرضوا للإصابات، ومع ذلك، تغلبنا على كل ذلك، وما زلنا في القمة، فهل تساءلتم كيف حققنا ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "وجود نابولي في الصدارة يزعج البعض، ورغم كل الصعوبات ما زلنا نتصدر وهذا يخيفهم".

ويحتل نابولي المركز الـ 23 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع فرانكفورت الذي يتواجد في المركز الـ 22.

وكان نابولي قد خسر بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البطولة أمام أيندهوفن.

