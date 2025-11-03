جرافينبرخ: سأستقبل ترينت كصديق.. ولم نتحدث عن تجديد عقدي حتى الآن

شدد ريان جرافنبرخ لاعب ليفربول على أنه سيستقبل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد كصديقه.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد غدا الثلاثاء على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال جرافنبرخ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا أستمع لوالدي دائما وهو يقول دي أن أسدد أكثر ولهذا فعلت ضد أستون فيلا وسجلت".

وواصل "لا أعلم نوعية الاستقبال الذي سيحصل عليه ترينت من الجماهير، ولكن عندما أراه هو صديقي".

وأكمل "ريال مدريد يقوم بعمل جيد هذا الموسم، الفريق بأكمله، مبابي وفينيسيوس على اليسار ويجب أن نكون في أعلى تركيزنا غدا".

وتابع "أنا سعيد جدا هنا في ليفربول ولكننا لم نتحدث عن تجديد العقد بعد، سنرى".

وشدد "أرني سلوت شخص مهم بالنسبة لي لأنه أعطاني الفرصة لأكون لاعب أساسي ولإظهار نفسي".

وعن إيقاف مبابي قال: "إبراهيما كوناتي يعرفه جيدا لذلك سيكون عليهم سؤاله هو، مبابي لاعب رائع ولن يكون الأمر سهلا ولكننا سنحاول إيقافه".

وتابع "الصفقات الجديدة جاءت لفريق جديد ومدرب مختلف وطرق لعب جديدة ولذلك الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم ويحتاج إلى الوقت، هم هنا منذ شهرين وبالفعل يقومون بعمل جيد".

وأضاف "مركز الوسط المدافع ليس سهلا، سبق لي اللعب في ذلك المركز قليلا لذلك كنت أملك فكرة عنه، عندما تحدث معي المدرب أصبحت أفكر فقط على المركز وأحاول تقديم أفضل ما لدي".

وحقق ليفربول الفوز في مباراتين وخسر الثالثة في أول 3 جولات بالبطولة.