دوري NBA – سان أنطونيو سبيرز يخسر لأول مرة في الموسم
الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 18:17
كتب : FilGoal
تلقى سان أنطونيو سبيرز أول خسارة له في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA هذا الموسم، وذلك أمام فينيكس صنز.
وفاز فينيكس على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 130-118.
لتكون الهزيمة الأولى للسبيرز بعد 5 انتصارات متتالية.
شهدت المباراة ظهور خافت من النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو سبيرز الذي سجل 9 نقاط فقط.
بينما تألق ديفن بوكر نجم فينيكس وسجل 26 نقطة.
وواصل أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل اللقب انتصاراته وفاز على نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 137-106.
كما فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على بروكلين نيتس بنتيجة 129-105، وفاز تشارلوت هورنتس على يوتا جاز 126-103.
وانتصر كليفلاند كافاليرز على ممفيس جريزليس 117-104.
وتغلب نيويورك نيكس على شيكاغو بولز بنتيجة 128-116.
وأخيرا فاز لوس أنجلوس ليكرز على ميامي هيت في قمة مباريات اليوم بنتيجة 130-120.
وشهدت المباراة تألق لوكا دونشيتش نجم ليكرز الذي سجل 29 نقطة.
ولا يزال أوكلاهوما يتصدر ترتيب القسم الغربي بـ7 انتصارات ودون أي هزيمة، بينما يتصدر فيلادلفيا ترتيب القسم الشرقي.