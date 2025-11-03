دوري NBA – سان أنطونيو سبيرز يخسر لأول مرة في الموسم

تلقى سان أنطونيو سبيرز أول خسارة له في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA هذا الموسم، وذلك أمام فينيكس صنز.

وفاز فينيكس على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 130-118.

لتكون الهزيمة الأولى للسبيرز بعد 5 انتصارات متتالية.

شهدت المباراة ظهور خافت من النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو سبيرز الذي سجل 9 نقاط فقط.

بينما تألق ديفن بوكر نجم فينيكس وسجل 26 نقطة.

وواصل أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل اللقب انتصاراته وفاز على نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 137-106.

كما فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على بروكلين نيتس بنتيجة 129-105، وفاز تشارلوت هورنتس على يوتا جاز 126-103.

وانتصر كليفلاند كافاليرز على ممفيس جريزليس 117-104.

وتغلب نيويورك نيكس على شيكاغو بولز بنتيجة 128-116.

وأخيرا فاز لوس أنجلوس ليكرز على ميامي هيت في قمة مباريات اليوم بنتيجة 130-120.

وشهدت المباراة تألق لوكا دونشيتش نجم ليكرز الذي سجل 29 نقطة.

ولا يزال أوكلاهوما يتصدر ترتيب القسم الغربي بـ7 انتصارات ودون أي هزيمة، بينما يتصدر فيلادلفيا ترتيب القسم الشرقي.