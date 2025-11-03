مدرب توتنام: فان دي فين وسبينس اعتذرا لي عما بدر منهما بعد مباراة تشيلسي

كشف توماس فرانك المدير الفني لتوتنام عن تقديم ثنائي الفريق ميكي فان دي فين ودجيد سبينس اعتذار له بسبب ما بدر منهما بعد مباراة تشيلسي.

وخسر توتنام أمام تشيلسي بهدف نظيف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب توتنام.

وتجاهل الثنائي مدربهما بعد المباراة ورفضا مصافحته وسط اندهاش المدرب الدنماركي.

وأوضح فرانك في تصريحات قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي العاشرة مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا "ميكي فان دي فين ودجيد سبينس اعتذرا عما بدر منهما بعد مباراة تشيلسي".

وأكمل "بالطبع أن سعيد بذلك فهذا يعني أنهم يهتمون بالفريق، وأجرينا محادثة جيدة حول الكثير من الأشياء".

وأضاف "سيكون من غير المألوف أن أتخلى عن لاعب، كلنا بشر وسأحميهم دائما".

وتابع "إذا لم يأتوا، بالطبع كنت سأسلهما عن شعورهما، ولماذا أقدما على ذلك، سواء كانوا منزعجين من الأداء بعد الخسارة أو أي شيء آخر".

وتحدث مواجهته أمام كوبنهاجن الدنماركي في دوري الأبطال بعد أن عمل مدربا لمدة 3 سنوات أمام غريمه في الدنماركي بروندبي من عام 2013 إلى عام 2016.

وأشار "أعتقد أنهم سيكونون سعداء بلقائي مرة أخرى."

وأوضح "كانت هناك علاقة لأنني كنت المدرب الرئيسي لفريق بروندبي. من الواضح أنهم ليسوا من أشد المعجبين بي."

وأتم "غدًا ستكون مباراة خاصة إلى حد ما بطبيعة الحال ضد فريق دنماركي، حيث أعرف عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين يعملون في الجهاز الفني والنادي، كل ما أريده هو الفوز، سنلعب في دوري أبطال أوروبا على أرضنا. أفضل طريقة للعودة إلى المسار الصحيح هي الفوز على أرضنا".