صلاح خارج تشكيل الأفضل في العالم من جمعية اللاعبين المحترفين

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين عن أسماء اللاعبين المتواجدين في فريق الأفضل بالعالم لعام 2025 الجاري.

وشهدت قائمة المرشحين وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، لكنه لم يدخل التشكيل.

وبدأت جمعية اللاعبين المحترفين عام 2005 في تقديم أفضل تشكيل مكون من 11 لاعبا حول العالم.

وبداية من عام 2009 دخلت جمعية اللاعبين المحترفين Fifpro في شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم الجائزة واختيار التشكيل الأفضل.

ويتم اختيار حارس مرمى ورباعي دفاعي وثلاثي خط وسط وثلاثي هجوم لتكوين تشكيل الأفضل.

ولم يظهر محمد صلاح قائد منتخب مصر ولا مرة في تشكيل أفضل اللاعبين المقدم من جمعية اللاعبين المحترفين.

وجاء التشكيل الأفضل على النحو التالي:

Image

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي

نونو مينديش

فيرجيل فان دايك

جود بيلينجهام

كول بالمر

بيدري

فيتينيا

عثمان ديمبيلي

كيليان مبابي

لامين يامال

بينما كانت قائمة المرشحين على النحو التالي:

وجاءت قائمة اللاعبين التي تم الإعلان عنها كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول

ويليام ساليبا – أرسنال

ماركينيوس – باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان

أليسون – ليفربول

جيانلويجي دوناروما – مانشستر سيتي

تيبو كورتوا – ريال مدريد

ترينت ألكساندر أرنولد – ريال مدريد

باو كوبارسي – برشلونة

نونو مينديش – باريس سان جيرمان

فيرجل فان دايك – ليفربول

فيدي فالفيردي – ريال مدريد

بيدري – برشلونة

جواو نيفيز – باريس سان جيرمان

لوكا مودريتش – ميلان

جود بيلينجهام – ريال مدريد

فيتينيا – باريس سان جيرمان

كول بالمر – تشيلسي

كيفين دي بروين – نابولي

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي

ليونيل ميسي – إنتر ميامي

كريستيانو رونالدو – النصر السعودي

لامين يامال – برشلونة

كيليان مبابي – ريال مدريد

رافينيا - برشلونة

