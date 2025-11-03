ياسر إبراهيم: نعقد محاضرات كثيرة لاستيعاب الأفكار الفنية لـ توروب

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - ياسر إبراهيم

يرى ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، أن اللاعبين الكبار لديهم دورا هاما لقيادة الفريق والعبور من الصعوبات القادمة.

وأوضح ياسر في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي "الفترة القادمة صعبة في ظل المباريات والبطولات المتتالية التي سنمر بها".

وأكمل "يس توروب لم تمر عليه فترة كبيرة في قيادة الفريق، ولكن نحاول عقد محاضرات كثيرة لاستبعاب النواحي الفنية لتطبيقها في الملعب".

وقاد يس توروب الأهلي في 5 مباريات بواقع مباراتين في دوري الأبطال، و3 مباريات في الدوري.

وخاض الأهلي مباراتين أمام نادي إيجل نوار البوروندي في دوري الأبطال وفاز فيهما 1-0.

كما حقق الفوز على حساب الاتحاد السكندري 2-1، وتعادل أمام بتروجت بهدف لكل فريق والمصري سلبيا في الدوري.

وعن بطولة السوبر المصري، أشار مدافع الفريق "هدف الأهلي الدائم في أي بطولة هو الفوز باللقب".

وأكمل "فريق سيراميكا جيد ومنظم، نعمل على دراستهم جيدا مع المدير الفني لنفوز بالمباراة".

ويلتقي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي يوم الخميس 6 نوفمبر.

وفي حالة فوز الأهلي سيواجه الفائز من مواجهة بيراميدز والزمالك في المباراة النهائية.

وأتم صاحب الـ32 عاما بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي "ننتظركم في الإمارات، دائما هم الداعم رقم 1 لنا في كل مكان".

ولعب ياسر إبراهيم هذا الموسم 8 مباريات في الدوري وسجل خلالهم هدفا وحيدا، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيراميكا كليوباترا السوبر المصري يس توروب
