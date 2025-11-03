لويس إنريكي يؤكد مشاركة ديمبيلي أمام بايرن ولكن

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قدرة مهاجمه عثمان ديمبيلي على المشاركة في مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة.

ويصطدم سان جيرمان ببايرن ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال لويس إنريكي في تصريحات للصحفيين: "لن نخاطر بأي لاعب. شارك عثمان ديمبيلي في آخر مباراتين، وسيشارك أمام بايرن بالطبع".

وأضاف "لا أعرف عدد الدقائق التي سيشارك فيها بعد. سنقرر ذلك قبل اللقاء".

وأتم المدرب الإسباني "لياقة ديمبيلي البدنية في تحسن ملحوظ".

وأثار ديمبلي قلق جماهير سان جيرمان حين كان يخرج من الملعب عقب لقاء نيس وهو يشكو لزملاءه من مكان الإصابة في الفخذ.

وذكرت جريدة لو باريزيان أن النجم الفرنسي شارك في التدريبات يوم الأحد وأنه من المتوقع أن يكون ضمن قائمة الفريق الباريسي لمواجهة بايرن ميونيخ.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني سيولي اهتمامًا كبيرًا بشعور اللاعب، لكنه لن يخاطر به، بعد تعرضه لعدة إصابات منذ بداية الموسم.

ولفت التقرير إلى أن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان قد يقرر الاحتفاظ بديمبلي على مقاعد البدلاء إذا شعر أنه ليس في كامل جاهزيته البدنية.

وغاب أفضل لاعب في العالم 2025 عن الملاعب نحو 6 أسابيع بعدما أصيب أثناء تواجده مع منتخب فرنسا أوائل سبتمبر الماضي.

منذ عودته من الإصابة، شارك عثمان ديمبلي في 4 مباريات بمجموع 130 دقيقة.