محمد غرابة يعلن ترشحه لرئاسة إنبي بعد حكم مجلس الدولة

أعلن محمد خالد غرابة خوضه انتخابات رئاسة نادي إنبي على مقعد الرئيس.

وكشف غرابة عبر بيان رسمي اليوم عن حصوله على حكم من مجلس الدولة بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي إنبي باستبعاده من كشوف المرشحين على منصب الرئيس وإدراج اسمه لخوض الانتخابات.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات نادي إنبي يوم الأربعاء 5 نوفمبر الجاري.

وأوضح غرابة "أتشرف بخوض غمار الانتخابات المقبلة، وأتوجه بالشكر العميق لكل من دعمني لاتخاذ هذه الخطوة، ولكل من ساند في استعادة حقي المسلوب في العودة لخوض السباق الانتخابي بعد القرار الذي صدر رسمياً من مديرية الشباب والرياضة بإعادته لكشوف المرشحين".

وأتم مدير منتخب مصر السابق "تعرضت لتعنت وتربص من جانب مجلس إدارة النادي الحالي باستبعادي من كشف المرشحين المُرسل للمديرية لاعتمادي رسميا".

وكان أيمن الشريعي رئيس إنبي الحالي، تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي يوم 15 سبتمبر الماضي.

ويترأس أيمن الشريعي نادي إنبي منذ نوفمبر 2021 بعد فوزه بمقعد الرئيس على حساب المرشحين المنافسين مصطفى الأمير، ووائل لطفي.

وكان إنبي احتل الموسم الماضي المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة.

وتأهل نادي إنبي للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2001 - 2002 ومنذ ذلك التاريخ بقي وسط الكبار.

وتوج إنبي عبر تاريخه بلقبين لكأس مصر موسمي 2004 - 2005، و2011 - 2012.