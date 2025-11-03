قائمة ريال مدريد - تواجد مبابي وفينيسيوس.. وغياب ماستانتونو أمام ليفربول

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق الملكي المسافرة لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول العاشرة مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: إيدير ميليتاو - ترنت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - فيرلاند ميندي - دين هاوسن

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني- أردا جولر - داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متساويا مع باريس سان جيرمان المتصدر، وبايرن ميونيخ، وإنتر، وأرسنال، بعدما حققت الفرق الخمسة العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث.

أما ليفربول فيتواجد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.

ويغيب فرانكو ماستانتونو عن المباراة نتيجة الإصابة حيث يعاني من ألم في العانة.

كما يستمر غياب داني كاربخال بسبب إصابته في الركبة، وديفيد ألابا لإصابته في ساقه اليسرى.