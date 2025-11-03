قائمة ريال مدريد - تواجد مبابي وفينيسيوس.. وغياب ماستانتونو أمام ليفربول

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - جود بيلينجهام - ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق الملكي المسافرة لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول العاشرة مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة إيزاك أمام ريال مدريد ريال مدريد يعلن إصابة ماستانتونو قبل مواجهة ليفربول فأل سيء للريدز.. كوفاتش حكما لمواجهة ليفربول ضد ريال مدريد مجددا بدوري الأبطال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: إيدير ميليتاو - ترنت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - فيرلاند ميندي - دين هاوسن

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني- أردا جولر - داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متساويا مع باريس سان جيرمان المتصدر، وبايرن ميونيخ، وإنتر، وأرسنال، بعدما حققت الفرق الخمسة العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث.

أما ليفربول فيتواجد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.

ويغيب فرانكو ماستانتونو عن المباراة نتيجة الإصابة حيث يعاني من ألم في العانة.

كما يستمر غياب داني كاربخال بسبب إصابته في الركبة، وديفيد ألابا لإصابته في ساقه اليسرى.

ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
هاوسن: اللعب في أنفيلد لن يسبب لي مشكلة.. وتعلمت الدفاع بشكل جيد بإيطاليا مؤتمر سباليتي: الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين.. وتعلمت منهم الكثير مؤتمر سلوت: مباراة ريال مدريد مختلفة عن الموسم الماضي.. وهكذا سأستقبل أرنولد مؤتمر كونتي: قلة تسجيل الأهداف؟ نحن نتصدر ترتيب الدوري وهذا يخيفهم جرافينبرخ: سأستقبل ترينت كصديق.. ولم نتحدث عن تجديد عقدي حتى الآن مدرب توتنام: فان دي فين وسبينس اعتذرا لي عما بدر منهما بعد مباراة تشيلسي لويس إنريكي يؤكد مشاركة ديمبيلي أمام بايرن ولكن فان دايك: سنصعب مواجهة ليفربول على ألكسندر أرنولد
أخر الأخبار
هاوسن: اللعب في أنفيلد لن يسبب لي مشكلة.. وتعلمت الدفاع بشكل جيد بإيطاليا 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سباليتي: الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين.. وتعلمت منهم الكثير 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة البرازيل - عودة إيدرسون واستمرار غياب رافينيا عن مواجهتي تونس والسنعال 56 دقيقة | أمريكا
تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه ساعة | الكرة المصرية
ليكيب: إندريك اقتنع بالانضمام إلى ليون على سبيل الإعارة ساعة | الكرة الأوروبية
بعد النتائج الكارثية.. فوتبول إيطاليا: بيولي يرفض الاستقالة من تدريب فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته.. الأفضلية للأبيض 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516475/قائمة-ريال-مدريد-تواجد-مبابي-وفينيسيوس-وغياب-ماستانتونو-أمام-ليفربول