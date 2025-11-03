أول الواصلين.. بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار دبي استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري المقرر له خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

ويتواجد إمام عاشور ضمن المسافرين رغم عدم جاهزيته، لغيابه لأكثر من شهر بسبب المرض.

وذلك بعد أن قرر الجهاز الفني للفريق اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة بما فيهم المصابين.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو الآتي:

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما استاد آل نهيان يستضيف مباراتي الزمالك أمام بيراميدز وتحديد المركز الثالث.

أما استاد محمد بن زايد فيستضيف مواجهة النهائي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.