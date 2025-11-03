فان دايك: سنصعب مواجهة ليفربول على ألكسندر أرنولد

اعترف فيرجيل فان دايك بأنه لم يتواصل كثيرا مع ترينت ألكسندر أرنولد زميله السابق في ليفربول، منذ انضمامه إلى ريال مدريد، وذلك قبل عودته المرتقبة إلى أنفيلد يوم الثلاثاء.

وانتقل ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعدما قضى مسيرته الكروية كاملة بين جدران ليفربول، ويعود لمواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها شبكة ESPN: "لم أتحدث مع ألكسندر أرنولد كثيرا منذ رحيله، لا سبب لذلك، من الواضح أنني أعيش حياتي وهو يعيش حياته في مدريد".

وأضاف الدولي الهولندي "ترينت لاعب مميز. لقد أثبت ذلك في مناسبات عديدة. إنه لاعب موهوب للغاية، وكان مهما لنا طوال تلك السنوات".

وتابع "كنت سعيدا جدا بوجوده في فريقي، وقد حققنا نجاحا باهرا. لكنه الآن خصمنا يوم الثلاثاء. إذا لعب، فسيتعين علينا أن نصعب عليه المباراة".

وأتم "استقبال عدائي في انتظار ألكسندر أرنولد؟ دعونا نرى ما سيحدث، لن أعلق على ذلك. أعتقد أنه كان رائعًا خلال فترة وجوده في ليفربول".

وغادر ألكسندر أرنولد ليفربول نهاية الموسم الماضي، بعد أن شارك في 354 مباراة مع النادي الذي تكون بين جدرانه منذ سن السادسة.

إلى ذلك، شدد ألكسندر أرنولد على أنه لن يحتفل لو سجل في شباك ناديه السابق ليفربول خلال لقاء الفريقين المرتقب الثلاثاء المقبل.

وقال ألكسندر أرنولد عبر أمازون برايم: "هل سأحتفل إذا سجلت ضد ليفربول؟ لا.. لو سجلت لن احتفل".

وأضاف "أعتقد أنه عندما أُعلنت القرعة، كان الجميع يعلمون أن مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد ستحدث. كان من المقدر أن تأتي تلك المباراة".

وتابع "عقب القرعة كانت هناك الكثير من الرسائل، من محمد صلاح وأندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي، كنا جميعًا نضحك لأن الجميع كان يعلم أن ذلك سيحدث".

وأكمل الدولي الإنجليزي "كنت أعلم أنني في مرحلة ما سأعود إلى أنفيلد أو ألعب ضد ليفربول، سواء هنا أو هناك. وهذا سيحدث قريبًا جدًا".

وتعافى ألكسندر أرنولد من الإصابة وجلس على مقاعد بدلاء فريقه في مباراتيه الأخيرتين ضد برشلونة وفالنسيا.

وأوضح "مشاعري متضاربة. إنها مباراة صعبة للغاية، لكنني متحمس لها، ولأن أبذل قصارى جهدي وأقدم أداءً رائعًا، ستكون مباراة كبيرة على مسرح ضخم".

وأتم "أعرف مدى جودة هذا الفريق. وعلى الرغم من أنهم لم يحققوا نتائج جيدة مؤخرًا، إلا أنهم ما زالوا فريقا رائعا".

منذ إصابته في لقاء فريقه ضد مارسيليا في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا سبتمبر الماضي، غاب ترينت عن المباريات التالية.

