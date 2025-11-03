مصدر من المصري لـ في الجول: سننتظر موقف الأمن من مباراة الزمالك قبل تحديد ملعبنا

ينتظر النادي المصري موقف الأمن من ملعب مباراة الدور الأول ضد الزمالك في بطولة الكونفدرالية.

وتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة رفقة فرق زيسكو يونايتد الزامبي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وكان ملعب برج العرب غير معتمد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لكن هناك لجنة جديدة زارت الملعب. (مزيد من التفاصيل).

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "ملعب برج العرب ليس معتمدا حتى الآن حسبما نعلم، وحسب القرعة فإن المباراة الأولى ستكون مباراة الزمالك وسننتظر موقف الأمن".

وتابع "إذا وافق الأمن على خوض المباراة في القاهرة، فسنطالب بإقامة المباراة الثانية في السويس".

وكان الأمن في النسخة الماضية قد طلب إقامة مباراتي الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية على ملعب برج العرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن ترتيب مباريات المجوعة، إذ سيبدأ المصري مشواره من السويس بمواجهة كايزر تشيفز.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات المصري كالتالي:

1-المصري يبدأ مشواره بمواجهة كايزر تشيفز في السويس - الأحد 23 نوفمبر 2025

2-يخرج المصري لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3-يلتقي المصري مع الزمالك على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4-يلتقي المصري مع الزمالك على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5-يخرج المصري لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - 8 فبراير 2026

6-يلتقي المصري مع زيسكو يونايتد في السويس - 15 فبراير 2026