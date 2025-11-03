أثليتك: ألكسندر أرنولد سيجلس على مقاعد البدلاء أمام ليفربول

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ترينت ألكسندرأرنولد مدافع ريال مدريد لم يصل للجاهزية التامة بعد، وقد لا يلعب كثيرا أمام فريقه القديم ليفربول.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يجلس ترينت على مقاعد البدلاء أمام ليفربول.

ومن المتوقع أن يبدأ فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

إلى ذلك، شدد ألكسندر أرنولد على أنه لن يحتفل لو سجل في شباك ناديه السابق ليفربول خلال لقاء الفريقين المرتقب الثلاثاء المقبل.

وانتقل ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعدما قضى مسيرته الكروية كاملة بين جدران ليفربول.

وقال ألكسندر أرنولد عبر أمازون برايم: "هل سأحتفل إذا سجلت ضد ليفربول؟ لا.. لو سجلت لن احتفل".

وأضاف "أعتقد أنه عندما أُعلنت القرعة، كان الجميع يعلمون أن مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد ستحدث. كان من المقدر أن تأتي تلك المباراة".

وتابع "عقب القرعة كانت هناك الكثير من الرسائل، من محمد صلاح وأندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي، كنا جميعًا نضحك لأن الجميع كان يعلم أن ذلك سيحدث".

وأكمل الدولي الإنجليزي "كنت أعلم أنني في مرحلة ما سأعود إلى أنفيلد أو ألعب ضد ليفربول، سواء هنا أو هناك. وهذا سيحدث قريبًا جدًا".

وتعافى ألكسندر أرنولد من الإصابة وجلس على مقاعد بدلاء فريقه في مباراتيه الأخيرتين ضد برشلونة وفالنسيا.

وأوضح "مشاعري متضاربة. إنها مباراة صعبة للغاية، لكنني متحمس لها، ولأن أبذل قصارى جهدي وأقدم أداءً رائعًا، ستكون مباراة كبيرة على مسرح ضخم".

وأتم "أعرف مدى جودة هذا الفريق. وعلى الرغم من أنهم لم يحققوا نتائج جيدة مؤخرًا، إلا أنهم ما زالوا فريقا رائعا".

منذ إصابته في لقاء فريقه ضد مارسيليا في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا سبتمبر الماضي، غاب ترينت عن المباريات التالية.

